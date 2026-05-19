Odir Jacques y Chucky Gómez revelan los secretos del 22, el título que cambió la historia de Herediano

El 19 de mayo del 2012 fue un día que marcó profundamente la historia del Herediano. Aquella noche en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles cambió el rumbo de una institución que por 19 años sufrió que el fútbol le había dado la espalda.

El título que rompió la maldición del Herediano

No hay ningún aficionado florense que olvide la sensación y lo que significó el título 22, porque no fue un campeonato más, sino el que rompió una larga sequía, los devolvió al camino del éxito y de cara a la que terminó siendo la mejor época de su historia.

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Hace 14 años Herediano rompió su maldición y se convirtió en una de las fuerzas dominantes del fútbol tico. ( )

Catorce años después, el Team tiene diez títulos más, pero fue el 22 el que cortó las amarras para, ahora sí, decir: el tigre anda suelto y desde entonces no ha parado de cazar.

El técnico de aquella gran conquista, don Odir Jacques Ferreira, no vacila al decir que aquel es posiblemente de los títulos más especiales de los cinco que ganó con los rojiamarillos y recordó todo lo que pasó para llegar a él.

“Era un tema de volver a creer; yo tuve varias etapas en Herediano, la segunda fue cuando tenía 19 años de no ser campeón. Llegué y, gracias a Dios, con la planilla que tenía, pudimos trabajar muy bien. Yo le tenía mucha confianza a ese equipo y así se lo decía, por lo que logramos el título.

“Todos los títulos son espectaculares, pero ese título quedó marcado porque la afición de Heredia era muy sufrida; para mí fue un deber cumplido y un gran recuerdo que conservo”, explicó el técnico.

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Odir Jacques recuerda la noche que cambió al Team

Odir Jacques fue el técnico que devolvió al Herediano al camino ganador. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Don Odir, a sus 80 años, aún recuerda muy bien lo que pasó aquella noche, cómo les habló a los jugadores para motivarlos y hacerles entender que no la podían dejar ir.

“Todo estuvo en la planificación, en la motivación de uno como entrenador y en los mismos jugadores, que entendieran que uno puede atravesar 20 partidos para llegar a una final, pero que todo lo que importa son esos uno o dos del final. No ganábamos nada con hacer una gran campaña, si no ganamos al final. Lo que importa son los últimos dos juegos”, agregó.

Otra figura que estuvo en aquel encuentro fue Ismael “Chucky” Gómez. Para él fue muy especial porque además significó su primer título como profesional.

“Lo que recuerdo es el grupo que teníamos que, a pesar de las adversidades que estaba pasando el club institucionalmente, nos repusimos a todo eso y pudimos cambiar la historia, porque después de ese campeonato, empezaron a ganar títulos y títulos y ahora Herediano es el segundo más ganador”, destacó.

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Chucky Gómez destaca cómo se ganó la copa pese a tantas dificultades

El Chucky Gómez fue de esas figuras que brilló en Herediano. (Cortesía. /Cortesía.)

Para el volante, alzar aquel cetro fue importante, no solo por frenar una racha, sino por todo lo que significó alrededor del club en un momento en que los atrasos salariales eran cosa de todos los meses.

“El problema es que no solo se perdían finales, sino que cada campeonato se perdía afición. Durante 19 años se perdieron muchos chicos, porque obviamente los chicos querían ser del equipo campeón, ser ganador, y ahora se está recuperando eso.

“En aquel momento cuando ganamos ese título, tal vez, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y ahora que ha pasado todo este tiempo, nos damos cuenta de que la 22 fue muy importante para la institución”, comentó.

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El Chucky fue claro en que el tiempo demostró que la 22 terminó marcando un antes y un después, por lo que es de los más importantes en sus vitrinas.

“Derribó muchos mitos y cosas; se habían perdido muchas finales, algunas que eran inexplicables de perder, pero nosotros cortamos con una racha muy importante para volver a ser ese equipo grande que siempre ha sido”, añadió.

Tanto Jacques como Gómez están de acuerdo en que aquella noche se puso el primer ladrillo de lo que hoy es el título 32 y del Team que muchos conocen.