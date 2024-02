Polémica llegó muy temprano a partido entre Liberia y Saprissa, ¿era roja para Christian Reyes?

Cristian Reyes se fue expulsado de manera injusta según Henry Bejarano. (foto: archivo) (MAYELA LOPEZ)

Apenas iban seis minutos del partido entre Liberia y Saprissa cuando el réferi Josué Ugalde se volvió protagonista con una polémica expulsión sobre el defensor pampero Cristian Reyes por un gol sobre el morado Luis Javier Paradela.

El árbitro no dudó en lo absoluto en echar al liberiano al considerar que hubo una agresión que lo ameritaba, sin embargo para el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano la jugada no era para eso.

“Eso no es roja, es un golpe con la mano abierta por lo que es amarilla, es una acción temeraria y el árbitro interpreta que es una conducta violenta y no es así, se va mal expulsado Cristian Reyes, sí lo golpea en la cara, pero con la mano abierta, no es ningún codo nunca”.

Para Bejarano, la decisión de la roja le complica la mejenga a Ugalde en las decisiones siguientes. Cinco minutos después Paradela hace una jugada exactamente igual, pero ahí sí sacó solo amarilla, lo que muestra su inconstancia en la toma de decisiones.

“Conforme a las reglas de juego ninguna de las dos jugadas son roja, esta de Paradela es de amarilla por lo mismo, es un golpe con la mano abierta, pero si echó a Cristian Reyes allá, entonces es perfectamente válido que cualquiera piense que por qué no echó a Paradela si es una jugada idéntica. ¿Porqué hace la diferencia? Desde ahí es adonde se le descompone el juego”, detalló.

Henry incluso cuestionó que la roja a Jairo Villegas, preparador de porteros de Liberia se da como consecuencia de todo el enredo que se le hizo al réferi. Si los reclamos existieron el árbitro tiene que aplicar el reglamento, pero los reclamos nacen por la roja mal sacada.

Para Bejarano en apenas 20 minutos Josué perdió el control del juego, le da miedo sacar tarjetas por los reclamos de los jugadores, pero luego le sacó una amarilla a Douglas Sequeira en una jugada que no hizo absolutamente nada.