Por este motivo Kendall Waston se podría llevar una fuerte sanción del Saprissa

Kendall Waston por el momento está fuera de las canchas por una pubalgia.

El defensor Kendall Waston tendrá que pensarlo dos veces antes de practicar de nuevo su otra pasión, mientras sea jugador del Deportivo Saprissa, ya que eso le generaría una sanción, según lo explicó Esteban Campos, médico de la S.

Campos dio los detalles, tras una consulta que le hizo el periodista Anthony Porras de Deportivas Columbia durante la conferencia de prensa del club morado. Porras consultó si Kendall tendría repercusiones en caso de que hubiera practicado artes marciales en su gimnasio, antes de sufrir la lesión de pubalgia que lo tiene fuera de las canchas.

“Me toma por sorpresa lo que me comentó, entiendo que los jugadores tienen sus negocios, sé que Kendall tiene un gimnasio, no sé a plenitud su tipo, pero por lo menos en mi conocimiento no está que el jugador practique artes marciales.

“Los contratos de los jugadores tienen cláusulas establecidas donde les prohíben practicar cualquier tipo de deporte extremo que pueda llevarlos a incurrir en alguna lesión.

“Incluso si están con un tratamiento médico, no puede hacer otro procedimiento médico sin el consentimiento ni la supervisión del staff médico del club, por el bien de ellos y por varios factores como evitar sobrecargas y doping”, respondió.

LEA MÁS: Saprissa revela el nuevo tratamiento que le aplica a Kendall Waston para acelerar su regreso

Para explicarlo en palabras sencillas, lo comparó con un sonado caso a nivel internacional y sus consecuencias y detalló algunas de las disciplinas deportivas que los jugadores del Saprissa tienen prohibido practicar.

“Recuerdan al portero Manuel Neuer del Bayern Múnich, se fue a esquiar y se fracturó una pierna, él tuvo consecuencias como que el club le dejó de pagar su salario por un tiempo, ya que incurrió en una negligencia en su contrato. Aquí los jugadores tienen prohibiciones específicas como que no se pueden montar en cuadraciclo o motocicletas, nada de canopy, ni de artes marciales”, finalizó.

La Torre desde mediados del 2023 abrió, con un socio, su gimnasio de artes marciales, donde se practican distintas disciplinas, pero en este caso, el jugador no los puede hacer mientras sea futbolista activo del Saprissa para evitar problemas.