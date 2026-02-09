Presidente de Saprissa habló sin tapujos sobre situación de ligas menores

Roberto Artavia afirmó que es necesario darle un giro a la ligas menores del Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, fue muy sincero y no se anduvo por las ramas para ocultar que el manejo de las ligas menores tibaseñas debe mejorar.

Señales de alerta en las divisiones menores del Saprissa

A raíz de las declaraciones de Marco Herrera, asistente técnico del Monstruo, sobre qué está pasando en las divisiones inferiores tibaseñas, don Roberto nos dio su criterio.

Hay varias señales de alerta que los pusieron de sobreaviso, una de ellas es que la selección sub-17 de Costa Rica se está jugando el pase al Mundial de la categoría sin un solo jugador morado.

Luego, las palabras de Marco reafirmaron que en el club es necesario afinar muchas cosas que se hicieron en los últimos años y no dieron resultados.

“Hubo jefes anteriormente y yo me he manejado con mucho respeto, pero los números son elocuentes. Si no hay jugadores en ciertas selecciones, no es que tengan una preferencia allá, no es que esté faltando material. Y en su momento quizá la data, el scouting que se hizo no fue el adecuado y pues lo estamos sufriendo el día de hoy.

“Para sanear eso no es de la noche a la mañana, tenemos que trabajar muchísimo, de la mano de Enrique Rivers, para llegar a ser los que éramos. Cuando la Selección fue a Egipto, cuando fue a Colombia, la base era Saprissa”, fue la reflexión de Herrera.

Marco Herrera fue crítico sobre el manejo de las ligas menores en Saprissa. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

La ausencia en la U-17 no es casualidad

Don Roberto fue muy sincero al reconocer que lo que pasó en la U-17 no es casualidad y tiene que ser reflejo de algo que deben atacar.

“Definitivamente esto que acaba de pasar en la U17 tiene que ser reflejo de algo, que claramente no hemos estado trabajando como quisiéramos.

“Saprissa siempre ha sido, voy a decir, el pilar fundamental de las selecciones nacionales de todos los niveles y lo vamos a volver a hacer definitivamente, no quiero entrar a juzgar lo que pasó antes de mi ingreso, son circunstancias que se dieron por las razones que se hayan dado”, comentó.

Un nuevo modelo para las ligas menores

“Nosotros sí queremos tener un modelo muy claro, con una pirámide bien establecida de las academias, entrar en las divisiones menores federadas, de ahí tener tres salidas muy claras y esto lo he mencionado repetidamente.

“Uno es el fortalecimiento de nuestro equipo, otro es una cantera nacional e internacional de exportación que ya en alguna medida nos está funcionando y lo tercero es alimentar el resto del torneo nacional”, dijo.

Artavia comentó que tanto Erick Lonis como Enrique Rivers tienen claro cuál es el norte en esa área y que van hacia ese objetivo.

Vitrinas internacionales y exportación de talento

Un Mundial a nivel menor puede ser una gran vitrina para los jugadores y no estar en ellos es perder oportunidades, algo que don Roberto reconoce; sin embargo, aun sin eso están vendiendo jóvenes.

“Esto definitivamente es una vitrina, sin duda alguna, y una a la que queremos regresar, sin embargo también hay que tener claro que hoy las visorías internacionales trascienden esas oportunidades, ¿verdad?.

“Si vos ves ahorita a Warren (Madrigal), a Kenai (Myrie), a Dax Palmer, sin haber estado expuestos en un mundial, salen y salen a colocaciones muy robustas.

“Esto tiene que ver con la gestión deportiva, esto tiene que ver con representación, esto tiene que ver con toda una estructura que existe alrededor del fútbol que hay que aprender a manejar”, explicó.