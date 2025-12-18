Saprissa recibió un multón y una seria advertencia tras la final y así se defendió

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol multó este jueves de manera fuerte al Deportivo Saprissa, luego del partido de ida de la final ante Alajuelense, aunque horas después una parte importante de la sanción fue revocada.

Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal detalló que la sanción inicial ascendía a ₡2.337.500, desglosada en tres faltas diferentes, una de ellas relacionada con el uso indebido de extintores, punto que el club tibaseño aclaró de inmediato.

El Tribunal Disciplinario multó a Saprissa por uso indebido de extintores aunque sí tenían permiso para usarlos. (JOHN DURAN/John Durán)

Detalle de las sanciones iniciales

El informe oficial señalaba lo siguiente:

₡1.687.500 de multa, de conformidad con el artículo 32 bis , por ser la cuarta vez en el torneo que el club retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

de multa, de conformidad con el , por ser la que el club retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro. ₡400.000 de multa y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local, según el artículo 55.2, inciso m) , por el uso indebido de extintores .

de multa y para el próximo partido de local, según el , por el . ₡250.000 de multa, conforme al artículo 57 inciso 2), por no utilizar el audio del himno oficial.

Saprissa aclaró y logró que le quitaran una sanción

En el segundo punto fue en el que el Monstruo presentó su descargo. El club aseguró que sí contaba con autorización para el uso de los extintores, pero que la situación fue producto de una falla administrativa.

“El Deportivo Saprissa contaba con autorización para el uso de los extintores; sin embargo, Unafut no lo comunicó oportunamente ni a los comisarios ni a la Federación Costarricense de Fútbol. Por tal motivo, el Tribunal Disciplinario notificó al club que dejó sin efecto la sanción por el uso de extintores”, indicaron los morados.

Saprissa fue multado de nuevo por ingresar tarde al terreno de juego. (Mayela López/Mayela López)

Monto final de la multa

Tras aceptar la aclaración, el Tribunal eliminó la multa de ₡400.000 y el apercibimiento de reducción de aforo, por lo que la sanción final contra Saprissa quedó en ₡1.937.500.

La multa corresponde únicamente a los retrasos en el inicio del partido y a la falta del audio del himno oficial, luego del compromiso disputado en Tibás ante Alajuelense.

