Saprissa sufre otro golpe en Centroamérica por no quedar campeón nacional

Un clásico entre Alajuelense y Saprissa en la primera ronda de la Copa Centroamericana es un panorama posible. (Jose Cordero/José Cordero)

Los dos años de fracasos de Saprissa a nivel nacional y sus tropiezos a nivel internacional ya le generan consecuencias a nivel regional con algo que podría salirle muy caro.

Saprissa pierde un privilegio histórico en la Copa Centroamericana

Este martes se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 en el que por primera vez en su historia, el Monstruo no será cabeza de serie.

Concacaf publicó este lunes el ranking de clubes actualizado al 25 de mayo y en él se confirmó lo que muchos hablaban, los morados cayeron al quinto lugar a nivel centroamericano, con lo que quedaron afuera del bombo A para la rifa de este martes.

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Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal serán los cabezas de serie

Las primeras cuatro posiciones del listado serán las cabezas de serie para cada grupo, los cuales son Alajuelense en el puesto 39 a nivel general, Herediano en el 42, Olimpia de Honduras en el 43 y el Municipal de Guatemala en el 45.

Los chapines ganaron cuatro lugares en el ranking tras ganar su título nacional, con lo que superaron a la S, que se quedó en el puesto 46, pese a que no perdió ni ganó posiciones.

En el bombo dos estarán el Plaza Amador de Panamá, el Antigua de Guatemala y el Motagua de Honduras, con los que los morados no estarán emparejados.

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Saprissa compartirá bombo con Antigua de Guatemala en esta ocasión. (MAYELA LOPEZ)

El Monstruo se expone a un grupo mucho más complicado

De esta manera, el Monstruo se verá en la primera fase con un rival de peso y por el calendario que se estipula, cerraría la fase de grupos en casa de uno de ellos.

Por su parte, el otro tico en competencia, Cartaginés, estará en el bombo tres con el Xelajú, el Deportivo Mixco de Guatemala y el Marathón de Honduras.

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Hasta podría haber tres equipos ticos en un mismo grupo

Hay que recordar que el formato de la Copa Centroamericana establece que cada equipo se enfrenta solo una vez entre sí y las cabezas de serie cerrarán en casa sus partidos. Cada grupo estará formado por cinco equipos y los primeros dos avanzan de ronda.

El reglamento del torneo no establece si tres equipos de un mismo país pueden quedar en un mismo grupo, por lo que podría darse ese escenario, de hasta tres ticos en una misma zona.

Mediante un comunicado de prensa, la Concacaf detalló que el sorteo oficial se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, Florida, la rifa se podrá ver por ESPN y el canal de YouTube de la Concacaf a partir de las 6 p.m. hora tica.