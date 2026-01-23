Sporting atraviesa un mal momento debido a un récord negativo muy particular

Sporting FC vive un momento terrible en la primera división, de los peores desde que llegó a la máxima categoría en el 2020 y que explica la posición en la que se encuentra.

Por sorprendente que parezca, el equipo albinegro lleva tres meses sin anotar un gol, siete partidos en los que se ha ido en blanco, racha que arrastra desde el torneo pasado. Lo que para otros es sencillo, para ellos ha sido un mundo.

Sporting sigue en seco y lleva tres meses sin anotar siquiera un gol. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El único equipo sin goles ni puntos en el Clausura 2026

En el Clausura 2026, el cuadro albinegro es el único equipo que no tiene goles a favor ni puntos, mientras que suma tres derrotas y seis goles en contra.

La última vez que anotó fue el 25 de octubre del 2025 cuando derrotó 3-0 a Liberia con goles de Fabio Coronado, Erick “Cubo” Torres y Daniel López.

Ante Saprissa, las opciones no faltaron, pero el gol sí

Ante Saprissa, este jueves, fallaron cualquier cantidad de oportunidades frente al marco morado, por lo que incluso le consultaron al técnico Andrés Carevic si su equipo se siente muy ansioso por romper esa racha.

“No sé si es ansiedad, a lo mejor. Creo que es un tema de creer, de saber que tenemos la capacidad y que podemos hacer goles. Salir de esta situación solo se puede con trabajo. Nosotros debemos ganar los partidos y esto es lo que hay que tener totalmente claro”, comentó el técnico Andrés Carevic.

De feria, Mayron George, uno de los refuerzos estrella que trajo el club en delantera, se lesionó este jueves en lo que fue su debut con los griegos y se trataría de una lesión muscular, de la que se desconoce cuánto tiempo lo mantendrá afuera.

Andrés Carevic apunta a tener más confianza para que lleguen las anotaciones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Carevic apunta a lo mental como la clave

Según el entrenador argentino, tienen que fortalecerse mucho en lo mental para salir de una racha así y al ver las opciones que generaron, le demuestra que no es un tema de capacidad, sino más de confianza.

“Al final de cuentas, creamos cinco opciones de gol, pero no pudimos concretar. El arquero de ellos sacó un par de pelotas, pero debemos creer más en cada uno de nosotros. Debemos tener una mentalidad fuerte y creer que tenemos la capacidad para anotar”, añadió.

Pérez Zeledón, la próxima oportunidad

Los albinegros jugarán hasta el lunes cuando visiten al Municipal Pérez Zeledón, choque en el que buscarán finalmente romper ese hechizo que tienen en el marco.