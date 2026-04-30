Técnico de Panamá contó su principal temor luego de la sanción de Fidel Escobar con Saprissa

Fidel Escobar se metió en problemas luego que el Comisiario del partido ante Puntarenas FC, reportó que lo insultó. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, habló de manera muy sincera tras conocer la sanción de tres partidos que le impusieron a Fidel Escobar en el fútbol de Costa Rica por insultar a un comisario de la Unafut.

Preocupación en Panamá por sanción a Fidel Escobar

El seleccionador canalero está muy atento a la situación que atraviesa el defensor y volante del Saprissa, y afirmó que espera que le reduzcan o eliminen la sanción, ya que podría convertirse en un problema serio pensando en la Copa del Mundo 2026.

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“El tema de la suspensión, vamos a ver en qué queda, que lo han recurrido (apelado). Esperemos que o se lo quiten o quede en algo mínimo, sería importante.

“Lo bueno es que ya está de nuevo sobre el terreno de juego, está jugando y hemos estado en comunicación. Ayer (martes), hablé con él, con el preparador físico, y estamos encima de él para mejorar esos números de partidos y entrenamientos”, dijo a ESPN.

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Falta de ritmo preocupa rumbo al Mundial 2026

Thomas Christiansen tiene la fe puesta en que a Fidel Escobar le quiten la sanción tres partidos. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

En entrevista con la cadena estadounidense, el entrenador hispano-danés reiteró que, para poder considerarlo para Norteamérica 2026, necesita que el jugador tenga la mayor cantidad de minutos posibles, un aspecto que hoy genera inquietud.

“La exigencia que él tiene con la selección no es la misma que está mostrando con el club; la verdad es que los números son muy dispersos y queremos estar encima de eso”, destacó.

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Pocos minutos tras una larga lesión

Fidel tiene solo 278 minutos en el Clausura 2026, repartidos en cuatro partidos, tres como titular y uno como suplente. El 12 de abril, ante Municipal Liberia, recién regresó a las canchas tras casi cuatro meses fuera por una hernia en la espalda que requirió cirugía.