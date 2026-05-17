Título del Herediano no tapó la encrucijada en la que quedó uno de sus principales líderes

Yeltsin Tejeda no tiene idea qué pasará con su futuro en Hetediano.

Pese a levantar un título más de campeón con Herediano, uno de sus jugadores más experimentados, Yeltsin Tejeda, desconoce qué pasará con su futuro.

Yeltsin Tejeda no sabe si seguirá en Herediano tras salir campeón

Al acabar el Clausura 2026, el veterano volante reconoció que no sabe cuál será su futuro ni los planes que tiene el cuadro florense con él.

El mundialista de Brasil 2014 terminó contrato con el Team y aún no renueva su ligamen.

“Espero seguir jugando y compitiendo; este torneo Dios me dio la bendición de no lesionarme, estuve siempre en todos los partidos esperando la oportunidad y trabajando en los entrenamientos. Me siento muy contento con eso y lo que me queda es jugar y competir, ver qué es lo que pasa en mi futuro”, contó.

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El volante ya se prepara para su vida después del fútbol

Tejeda contó que además ya cuenta con licencia de entrenador, pensando a futuro, y esta semana ya tendrá su certificado de scouting en fútbol de la Universidad de Barcelona.

“Me he estado preparando para eso, pero no creo que todavía sea el momento para eso; espero que no, solo Dios sabe, pero me gustaría seguir jugando”.

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“No tengo contrato”: deja abierta la puerta a seguir en otro equipo

“No sé si acá, porque ahorita no tengo contrato, se terminó mi contrato en Herediano y ahorita no sé qué vamos a hacer. Lo que sí sé es que quiero seguir jugando y empujando, no sé si acá o en otro lado; no he hablado con nadie porque quería terminar acá y ahí nos sentaremos a ver qué pasará”, añadió.

A sus 34 años, Tejeda estará abierto a las ofertas que se le presenten.

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