Vladimir Quesada achacó parte de la derrota a un aspecto del estadio de Herediano (no fue a la luz)

Vladimir Quesada y Randall Row tienen un arranque difícil de torneo. (Albert Marín)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, fue muy sincero y directo en reconocer al principal responsable en del mal arranque del Monstruo en el Clausura 2023.

El entrenador afirma que antes que nadie, él es el primer responsable de todo lo que pase en Saprissa, especialmente de lo malo.

“Obviamente la responsabilidad es mía, soy el responsable de cualquier cosa que suceda, sobre todo cuando es negativo y así es, en el fútbol y todo en la vida hay tomas de decisiones, en algún momento como jugador tomé buenas o malas decisiones, pero el responsable absoluto de todo soy yo”, aseguró.

Quesada afirmó además cómo está su grupo a lo interno luego de tres partidos sin ganar.

“Estamos molestos, tristes, con disgustos, no es a lo que estamos acostumbrados ni es nuestro nivel de juego, debemos pasar la página pronto, no estamos teniendo ni nuestro mejor juego ni consiguiendo los resultados por los que estamos trabajando, pero tenemos que salir de esto”, añadió.

Sobre el partido reconoció que tuvo un primer tiempo malo y en el segundo mejoraron, tanto por lo técnico hasta por una circunstancia que notó de la cancha del estadio Carlos Alvarado.

“Nuestro juego no fue tan bueno en el primer tiempo, fuimos superados, creo que la inclinación que tiene esa cancha provoca eso, porque en el segundo tiempo se vio, fuimos más solventes y mejores en el segundo tiempo, tuvimos más opciones de gol, pero lamentablemente no las metimos. Las que nosotros no podemos meter nos las están metiendo”, destacó.

Además, con el apagón del partido, fue muy tajante. “No voy a opinar sobre algo que no puedo comprobar, esperemos que haya sido un accidente nada más”.