Vladimir Quesada explicó por qué seguirá con una de sus medidas menos populares en el Saprissa

Vladimir Quesada explicó el motivo de las rotaciones en Saprissa. (Jose Cordero)

Una de las medidas por las prensa y aficionados más le consultan o señalan a Vladimir Quesada son las rotaciones intensas que mantiene en el Saprissa prácticamente desde el arranque del torneo.

Hay varias fichas que un día son titulares, otro van a la banca y a veces hasta la gradería, en el torneo no ha consolidado una alineación base, situación que el técnico justificó y que al menos en el futuro inmediato aseguró no cambiará.

“Esa decisión podría tomarla si nosotros solo estuviéramos compitiendo en un torneo, pero nosotros seguimos en tres, tenemos que seguir dosificando a nuestros muchachos, allí sí habría que fijarse y tomar un rumbo, sobre todo en un once estelar para casi todos los partidos, pero al seguir en tres competencias entendamos todos que las rotaciones van a tener que seguir dándose.

“Si no lo hacemos así, vamos a seguir en el mismo problema de saturar a los muchachos y volverán a aparecer lesiones, sobre todo a nivel muscular, que gracias a Dios ya parecen que están parando y no queremos que se den. En lugar de apostar a un mismo once, tenemos que seguir echando mano a todos los veintitantos jugadores que tenemos desde la planilla que para eso están acá”, destacó.

Quesada explicó que jugadores como Mariano Torres pronto podrían jugar, lo que es una muy buena noticia para el club y otros lesionados como David Guzmán, Michael Chirinos y Youstin Salinas también van por buen camino.