¿Y eso? Una tica saca pecho con clasificación de Colombia a cuartos de final en Mundial femenino

La clasificación de Colombia a cuartos de final del Mundial femenino, convirtiéndose en la única selección de América en conseguirlo, hizo que una costarricense sacara pecho.

Sharon Corrales está feliz con la clasificación de Colombia al Mundial.

Colombia derrotó este martes en la madrugada a Jamaica, 1 a 0, con gol de María Usme al 51 y enfrentará a Inglaterra en la ronda de cuartos de final, luego de un gran mundial de las sudamericanas.

Colombia es la única selección de América con vida en el mundial. (WILLIAM WEST/AFP)

Eso hizo que Sharon Corrales, la portera tica que juega en Colombia, alzara la mano y se defendiera ante las críticas por los pocos minutos que juega en el país sudamericano.

“Recuerdo cuando muchos me han hecho burla por estar en Colombia y mis minutos allá… y hoy varias de mis compañeras con las que he compartido cancha están jugando el Mundial, quedando entre las 8 mejores selecciones del mundo. ¡Qué orgullo! Ahora quizás comprendan por qué amo tanto y agradezco las oportunidades que se me han brindado en mi Colombia querida”, expresó la guapa portera.

Sharon Corrales es portera tica y juega en Colombia. (Instagram)

El juego de Colombia ante las inglesas será el sábado a las 4:30 de la mañana.

Corrales también alzó la voz por la Tricolor y pidió apoyo a las jugadoras en el Mundial, tras la no convocatoria de Shirley Cruz, después de que muchos aficionados se enfriaron.