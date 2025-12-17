Alcalde de Puntarenas está enojadísimo por Chinaoke que se grabó en cantón central de la provincia

El alcalde del cantón central de Puntarenas, Randall Chavarría Matarrita, está enojadísimo con Teletica por el más reciente Chinaoke que se transmitió en El Chinamo y que fue grabado en varios puntos del centro del Puerto.

Canal 7 emitió este martes la tercera sátira de la temporada 2025 de su programa estrella de fin de año, la cual abordó el tema de la inseguridad y los altos precios como factores que han golpeado el turismo en Costa Rica en los últimos años.

"Popurrí para despedir a un turista" desata el enojo del alcalde de Puntarenas por usar el cantón central para las grabaciones. Fotografía: Captura. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Popurrí para despedir al turista” desata la molestia

Aunque en el video titulado “Popurrí para despedir al turista”, inspirado en el famoso Popurrí de Pandora, no se menciona directamente a Puntarenas, el alcalde considera que el solo hecho de grabarlo en el cantón central tendrá repercusiones negativas para la zona.

Las tomas se realizaron en sitios emblemáticos como el Paseo de los Turistas, el bulevar frente al faro y el muelle, lo cual —según Chavarría— afecta la imagen de un cantón que no lidera las estadísticas de inseguridad del país.

Alcalde asegura que pidió que no grabaran ahí

El jerarca municipal afirmó que incluso envió una carta previa al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, solicitando que el cantón no fuera utilizado como escenario para ese tipo de contenido, petición que —según él— fue ignorada.

“Es doloroso que nuestro destino turístico, que no es de los más inseguros a nivel país, sea afectado con el efecto visual presentando a extranjeros llenos de sangre y asesinos amedrentando a nuestros turistas. Esto no sucede en Puntarenas y daña la imagen de nuestro distrito, de nuestro cantón y de nuestra región y creo que de nuestro país”, afirmó el alcalde porteño en un video difundido por la Municipalidad de Puntarenas.

Alcalde de Puntarenas enojada por Chinaoke: todo esto dijo

Llamado directo a Teletica

Chavarría elevó el tono y lanzó un mensaje directo a la televisora.

“Le hacemos un llamado de atención a René Picado (presidente de Teletica) y a don Alonso (Acosta, productor) para que antes de tomar como ejemplo nuestros lugares verifiquen los datos de la región y el distrito, para que no nos afecten directamente al comercio”, afirmó.

Además, recalcó el impacto económico que este tipo de contenidos podría tener.

“Están dañando el visitamiento de Puntarenas y el distrito primero solo sobrevive de una actividad que es el turismo. No es justo para los comerciantes porteños, no es justo para la Municipalidad de Puntarenas, este tipo de Chinaokes”, expresó.

El alcalde incluso mencionó estadísticas de criminalidad y delitos contra la propiedad del último año que respaldan su posición.

“Censuramos como Gobierno Local y como comercio este Chinaoke”, agregó.

Alcalde bien acompañado

Durante el pronunciamiento, Chavarría estuvo acompañado por Mario Núñez, presidente de la Cámara de Turismo de Puntarenas, y Evelyn Alvarado, coordinadora del despacho legal del municipio. Ni Núñez ni Alvarado emitieron criterios.

Si bien el Chinaoke, creado por Melany Mora y James Meneses, se grabó en Puntarenas, en la letra de la sátira se mencionan otros destinos turísticos del país como Limón, Conchal, Jacó y la zona sur.

"Popurrí para despedir al turista"

Teletica no ha respondido

La Teja intentó conocer la posición de Alonso Acosta y de Teletica sobre los señalamientos del alcalde; sin embargo, al cierre de esta nota no habían respondido a las consultas.