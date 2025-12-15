Chinaoke pone el dedo en la llaga por la no clasificación de la Selección al Mundial y le tira a la Fedefútbol

El Chinaoke de este domingo fue dedicado a la Selección Nacional. (Teletica /Captura de video)

En El Chinamo saben muy bien cómo poner a la gente a reír… y también a pensar. Este domingo, el programa volvió a meter el dedo en la llaga con uno de los segmentos más esperados por el público: los famosos chinaokes, que regresaron este año cargados de sátira, ironía y crítica social.

En esta ocasión, el blanco fue nada más y nada menos que la no clasificación de la Selección Nacional al Mundial 2026, un golpe todavía fresco para la afición tica.

El Chinaoke se basó en la nostálgica canción “Si no te hubieras ido”, de Marco Antonio Solís, pero con una letra adaptada que resumió, entre risas y lamentos, el sentir de todo un país.

LEA MÁS: Creadores del Chinaoke lanzan advertencia a Rodrigo Chaves por la sátira social de esta temporada

¡No hay nada más difícil que ganarle a Haití! 😭💔



El Chinaoke dijo lo que todo un país quería pic.twitter.com/CIcklMaxTJ — TD Más (@tdmascrc) December 15, 2025

El encargado de interpretar este particular tema fue el Buki Tico, como es conocido popularmente el cantante Sergio Ramírez, quien puso voz a una letra cargada de recuerdos, frustración y reclamos.

En el video no solo se incluyeron imágenes de los partidos recientes de la Sele, sino también apariciones del exjugador Mauricio “El Chunche” Montero y del periodista deportivo Christian Sandoval.

El Buki Tico fue el encargado de grabar el Chinaoke sobre la Selección Nacional de Costa Rica. (Teletica /Captura de video)

Extrañamos la época dorada

Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue un rótulo que apareció en pantalla y que resumió el espíritu del Chinaoke:

“Un país que le exige más a un futbolista que a un político está camino a la mediocridad”.

La letra repasó la época dorada de Brasil 2014, recordó hazañas como ganarle a Italia y empatar con Holanda, y contrastó ese pasado glorioso con el presente amargo, donde hasta ganarle a Haití se volvió cuesta arriba.

LEA MÁS: ¿Nancy Dobles y Carlos Álvarez han pensado dejar El Chinamo? Esto nos dijeron

Mauricio "Chunche" Montero fue uno de los que participó en el Chineoke. (Teletica /Captura de video)

“No hay nada más difícil que ganarle a Haití, pero ni al repechaje logramos llegar, por ese papelazo toca ver aquí por tele el Mundial, ¡llore conmigo, papi! Un gol habrían metido y sería tan feliz", dice el coro.

También hubo menciones directas a figuras emblemáticas como Bryan Ruiz, Keylor Navas, Wálter “Paté” Centeno, así como críticas a la Federación de Fútbol y a los constantes cambios de técnico.

Con frases como “¡Pechos fríos!”, “Maldita Fe de Fut” y “Por ese papelazo toca ver por tele el Mundial”, el Chinaoke logró lo que mejor sabe hacer El Chinamo: convertir una decepción nacional en humor ácido, reflexión y conversación en redes sociales.

“El frío de mi cuerpo pregunta por Ruiz y Keylor se nos va, recuerdo cuando fuimos el país más feliz. Con Piojo o con el Macho igual juegan remal, hay más tiros en las calles que en el marco rival, ojalá el surf o el boxeo se apoyara igual, ¡Maroto, pura tusa!, seríamos competentes, potencia mundial", dice uno de los estribillos.

LEA MÁS: Neto Rangel habla de su sorpresivo regreso a El Chinamo en icónico segmento del programa de Teletica

El Chinaoke nos hizo acordarnos del dolor que nos causó la Selección Nacional al no clasificar al Mundial 2026. (Teletica /Captura de video)

Entre risas, nostalgia y pura tusa futbolera, el segmento dejó claro que el dolor por la Sele todavía cala… y mucho.

“Extraño como nunca al Chunche o Paté, todo es tan diferente, quiero volver a la fuente, maldita Fe de Fut (Federación de Fútbol)”, inicia diciendo la canción.