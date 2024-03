Araya Vlogs la vio bien fea en su viaje por Etiopía: “Pensé que iba a morir”

Christopher Araya estuvo en una de las regiones más inhóspitas del mundo. (Instagram)

El vloguero sancarleño, Christopher Araya, casi se confrontó con la muerte en su viaje por Etiopía, país africano donde lleva varios días de visita.

Chris, creador de Araya Vlogs, reconoció el gran susto que se pegó en un reciente video que compartió en su canal en YouTube y que tituló “Pensé que iba a morir en África”.

El duro momento lo vivió el costarricense cuando iba camino a la Depresión Danakil, al norte de Etiopía, uno de los sitios más inhóspitos del planeta, caracterizado por sus altísimas temperaturas –de hasta 70 grados– debido a que está hasta 100 metros por debajo del nivel del mar.

Araya no sabe qué fue exactamente lo que le pasó, si fue el chat (una planta que se masca en Etiopía y que muchos consideran droga), que tuvo en su boca por algún tiempo, la comida que le dieron o la cerveza o sangre de vaca que se tomó; incluso, hasta llegó a pensar que tenía malaria.

“No sé qué pasó en este viaje. No sé si fue el chat, la carne que comimos donde había moscas, pero no me había sentido así en meses.

“De repente, me empecé a sentir mal muy rápido, tanto que no me pude ni levantar del asiento y a duras penas me puse los zapatos porque ni fuerza para eso tenía. Tan grave fue la situación que Charlie (uno de los guías) me contó que estaba delirando”, dijo Araya.

Él se comenzó a sentir mal tras ocho horas de andar en carro, ahí empezó con náuseas, se tuvo que bajar a vomitar y su situación fue en picada desde ese momento.

Christopher Araya la vio fea en Etiopía. (Instagram)

“Fue demasiado raro. Comimos comida que no estaba muy limpia de la mano de una señora, cerveza que tampoco estaba muy limpia, un tipo de sangre de vaca y nada de eso me afectó, hasta ahora que iba a intentar bajarme del carro y caminar un poco”, continuó.

Araya contó que hasta pensó en ir a un hospital, pero no había nada cerca para buscar ayuda médica.

Dichosamente, después de muchas horas de estar bastante mal, al amanecer del otro día las cosas mejoraron y se comenzó a sentir mejor, lo que le permitió descartar la idea de que fuera malaria o alguna otra enfermedad relacionada con mosquitos.

El terror de él era más grande debido a las altas fiebres que tenía.

Al final, vivió para contarlo y una vez superado el tema de salud disfrutó de la paradisíaca y peligrosa zona.

En octubre pasado, Araya se llevó otro susto luego de un viaje que hizo por la región amazónica de Ecuador, donde se hirió en una mano lo que le produjo una infección que lo hizo pensar que tenía papalomoyo.

“Tuve que ir a consultarme a una doctora porque, la verdad, me preocuparon y me dijeron que esto puede ser papalomoyo, que eso requiere como de 100 inyecciones (50 en cada nalga). La verdad, me preocupa”, dijo en aquel momento.

El papalomoyo se le descartó y a los días contó que ya todo estaba en orden.