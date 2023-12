Araya Vlogs vivió otra pesadilla en uno de sus recientes viajes

Christopher Araya, de Araya Vlogs, es bastante arriesgado en todos sus viajes.

Una nueva pesadilla vivió Christopher Araya, creador del canal Araya Vlogs, en un viaje que hizo a Miami (Florida, Estados Unidos) a mediados de noviembre pasado.

El sancarleño contó con mucho detalle lo mal que la pasó y el montón de plata que perdió por un descuido que tuvo y que reconoció, públicamente, para que no le pase a más personas.

LEA MÁS: El youtuber tico Araya Vlogs pasó momentos de terror en una peligrosa calle de Haití

Según contó Araya, él alquiló un carro eléctrico muy chuzo para andar por la ciudad del sol, pero se fue en todas porque el precio que le dieron por Internet no fue el que pagó en el lugar.

Por día, el alquiler del carro le salió en 150 dólares (unos 80 mil colones), cuando el precio que le dieron aquí era la mitad.

Después de eso, él se enfrentó a un gran susto, cuando salió de una tienda y no encontró el carro parqueado donde lo había dejado.

Christopher Araya, de Araya Vlogs, no la pasó muy bien en su último viaje a Miami. (Instagram)

Araya contó que llamó al 911 para consultar a la policía de Miami si el carro había sido decomisado por estar mal parqueado, pero le dijeron que no.

LEA MÁS: Vea lo que hizo un famoso creador de contenido por el influencer Araya Vlogs

Se fue a las oficinas de la policía con el corazón en la mano y se le ocurrió preguntar de nuevo si el carrito se lo habían llevado las autoridades y resulta que ahora sí salía registrado.

“Lo que me aterraba es que uno nunca lee y no sabía si el seguro cubriría el robo. ¡Se imaginan pagar un carro eléctrico en Estados Unidos porque me lo robaron!”, mencionó Araya en un reciente video en YouTube donde relató lo sucedido.

El alma le volvió al cuerpo cuando le dijeron que el carro estaba resguardado en un plantel. Él llegó campante a retirar el chuzo y todas las pertenencias que llevaba dentro, pero topó con pared, pues solo se lo entregaban al dueño.

Christopher dijo que ahí comenzó otro suplicio, porque tuvo que ir hasta el aeropuerto a solicitar un documento de la agencia que le alquiló el vehículo para que él lo pudiera retirar.

Mientras todo eso pasaba, el tiempo corría y los dólares sumaban a la cuenta que tenía que pagar por las horas que el carro permanecía decomisado.

En el aeropuerto, la persona que emitía el documento estaba libre, era la única que lo podía hacer y llegaba hasta el día siguiente.

LEA MÁS: El viaje al Amazonas le podría salir bien caro a Araya Vlogs: “La verdad, me preocupa”

A las 7 de la mañana de ese día estaba de nuevo solicitando el documento, y cuando llegó a retirar el carro la multa fue de 330 dólares (unos 177 mil colones).

Al final, dijo, la bromita del decomiso le salió en casi 600 dólares (cerca de 321 mil colones), cuando le sumó la noche que pasó el carro “detenido” –y sin usar– que él había pagado y los precios de los transportes que usó para ir y venir del aeropuerto las dos veces que tuvo que hacerlo.