Ariel “El Cantante” ha recibido mucho apoyo en redes sociales tras audición en Nace una estrella

Ariel estaba muy contento de la oportunidad que le dio la producción. Captura.

El joven Ariel Delgado Picado, quien fue a pulsear un espacio al programa Nace una estrella, con un rótulo hecho a mano en el que pedía una oportunidad porque no tuvo la posibilidad de inscribirse, ha recibido mucho apoyo por parte de la gente.

El muchacho de 27 años, vecino de Santa Ana, llegó con un rotulito que decía:

“Muy buenas canal 7. Soy un joven de la calle que pide una oportunidad para el programa Cantando por un sueño. Yo canto en todas las paradas de San José y pido una oportunidad para cumplir mi sueño de poder hacer casting y llevar mi voz más allá de una parada. Todos en esta vida cometemos errores, porque solo Dios y Jesús son perfectos y les pido mil disculpas por el color de pilot. Atentamente, Delgado Picado Jenner Ariel. Dios Padre te pido que me escuchen”.

Gracias a este rotulito y otros que anteriormente había hecho y que, según cuenta el joven, se había ubicado frente a la televisora para que lo vieran, la producción le concedió un espacio para que hiciera la audición y es por eso que muchas personas han quedado impresionadas por su talentosa voz.

Cuando estaba audicionando, Ariel le comentó a Edgar Silva que sus escenarios son las paradas de buses y el Templo de la Música en el parque Morazán, donde un joven lo motivó a inscribirse en las audiciones.

“Un muchacho me escuchó y me dijo: ‘Yo me inscribí, ¿por qué no te inscribes? Yo te voy a ayudar’, y yo le dije: ‘No tengo teléfono’, y me dijo: ‘No importa, yo te ayudo desde mi teléfono’. Pero cuando lo intentó, ya decía que los cupos estaban llenos”, comentó Delgado.

LEA MÁS: ¿Qué es lo que hace Monserrat del Castillo para tener ese cuerpazo?

En media audición, el flaco Silva le dijo al muchacho que impresionara a los jueces y además le dio consejos.

“Búsquese la parte climática de las canciones, los tres extractos… Ariel relajadito, como si estuviera ahí en la Avenida Segunda, esperando el bus de Sabana Cementerio”, dijo Edgar.

Por su parte, Ariel les contó que es conocido como ‘El Cantante’, y expresó que su preferida es la música plancha.

El joven cantó tres conocidas piezas, Perdona si te hago llorar, de Juan Gabriel; Te he prometido, de Leo Dan, y Discúlpame de Blanco y Negro.

El video de la audición del joven se ha hecho viral, gracias a la usuaria de TikTok @paohndez1, quien compartió dos extractos de la interpretación de Ariel en esta red social, en la cual ha recibido muy buenos comentarios:

“Esto así.. se llama Nace una estrella, desde abajo, desde cero. Muy bien”, “Calidad de persona humilde y nunca hace daño, mi apoyo para Ariel”, “Me encanta ver que esté haciendo audición, ojalá le den la oportunidad, es un gran muchacho, el famoso cantante de la Cali”.