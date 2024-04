Así se tomó la intimidad de Canal 7 la dura noticia que dio Ángel Rafael

El equipo de maquillistas de Teletica le mandó todas las mejores vibras a su excompañero Ángel Rafael ante la noticia tan dura que recibió con su salud. Foto: Lilly Arce

Ángel Rafael González trabajó por 21 años en Teletica, donde se dio a conocer como el maquillista de las estrellas. Allí dejó muchos amigos, principalmente en el área de maquillaje y camerinos donde se la pasaba todo el día.

La noticia de que los doctores le dieron de nueve meses a un año de vida, luego de hacerle una biopsia en su cabeza fue como un golpe al corazón para muchas de sus excompañeras del canal del trencito.

Las maquillistas del 7 Paula Agüero y Priscilla Corrales trabajaron todo ese tiempo con él, a quien describen como un ser lleno de luz, que irradia mucha alegría y un amigo muy legal.

A Paula él mismo le dio la noticia de los resultados de la biopsia el viernes anterior antes de hacerlo público en sus redes sociales este lunes.

“Me hizo una videollamada para contarme, todo el tiempo que hablo del tema se me quiebra la voz porque es mi amigo del alma. Siento mucho dolor y estoy pidiéndole mucho a Dios , yo lo que traté fue de darle mucho ánimo y todo, y ya cuando colgamos me derretí en llanto”, contó.

La experta en belleza agregó que desde que él salió del hospital no ha ido a verlo porque ha querido respetar su privacidad, pero que no deja de tenerlo presente en sus oraciones.

El maquillista Ángel Rafael trabajó en Teletica por más de 20 años.

Agüero, quien cumplirá 26 años de estar en Teletica, explicó que su colega y amigo ahorita está enfrentando algunas de las secuelas del tratamiento que está recibiendo y que por eso es que anunció que estará alejado de las redes sociales.

“Él está que por ratos se marea mucho, una parte de su cuerpo se le está durmiendo, entonces no está reaccionando igual. Está un poco cansado, de repente está un poco más lúcido y con más energía, pero estamos prefiriendo tenerlo así, sin yo insistir para que lo podamos ver en algún momento”, dijo.

Ella además señaló que admira mucho la valentía de Ángel de no querer ocultar su enfermedad y que como amiga agradece todas las muestras de apoyo que le han dado en estos días.

LEA MÁS: Ángel Rafael agradece y se despide tras recibir durísimas noticias con los resultados de la biopsia

Se queda con las risas

Priscilla, quien tiene 27 años en el 7, dice estar igual de dolida que todas sus compañeras de maquillaje porque Ángel Rafael es como un miembro más de su familia.

Contó que solo se han comunicado por mensajes y que ha evitado verlo estos días porque prefiere guardar en su corazón la imagen de cuando reían juntos.

“Yo prefiero recordar a las personas con lo lindo y bonito que esta parte que es tan dura, por eso no he querido ir a verlo, pero sí oro mucho por su recuperación. Es muy duro, uno no está preparado para eso y pues Dios es el que tiene la última palabra, los milagros existen”, mencionó Corrales.

El maquillista trabajó para todos los formatos de Teletica donde hizo grandes amigos. Acá junto a Johanna Solano, presentadora de Dancing with the Stars.

Ángel renunció al canal de La Sabana en diciembre de 2019 (trabajó hasta enero de 2020) justamente porque se fue para Estados Unidos a acompañar a su mamá, quien había sido diagnosticada con cáncer esófago.

El maquillista hizo la noche del 8 de abril un video para anunciar las pocas probabilidades que le dieron los doctores de superar su tumor cerebral (ubicado muy cerca de la médula espinal, por lo que es inoperable).

“Quería agradecerles el apoyo y amor que me han dado y sus oraciones en estos momentos difíciles y pido privacidad y respeto porque estos meses van a ser duros. Voy a luchar hasta el final y para Dios no hay nada imposible. ¡Gracias! Me retiro de las cámaras por un tiempo, sino por siempre, y espero verlos pronto y si vuelvo, vengo más fuerte que nunca”, dijo en el video.

LEA MÁS: Otra figura muy querida renunció a Teletica

Ángel Rafael anunció que se alejaría de sus redes sociales luego de conocer que le queda poco tiempo de vida.

Rafael Ángel, nombre real del maquillista, inició su carrera maquillando en 1998 a la periodista Evelyn Fachler y después ingresó a Teletica, donde fue hasta presentador en 7 Estrellas.

Además, estuvo 18 años dando consejos de belleza en Buen día y en su paso por este canal se encargó de hacer el maquillaje en 19 Miss Costa Rica, seis Dancing with the stars y cinco Tu cara me suena.

LEA MÁS: Maquillista Ángel Rafael cumplirá 50 años y su mejor regalo le llegó por adelantado

Sandra Carvajal, vestuarista de los formatos de Teletica, también trabajó muchos años a su lado y mencionó que le ha dolido mucho saber que los resultados de los exámenes no fueron tan alentadores.

“Espero que Diosito le dé mucha paz en su corazón, que esté tranquilo porque eso puede llevar a una persona a sentirse peor si está muy desanimado. Es un bombazo para todos, uno no se espera noticias como estas”, dijo.