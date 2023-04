Bailarín Michael Rubí soltó una bomba en sus redes sociales

Con razón Michael Rubí no había vuelto a publicar nada de su pareja y de su mamita. Archivo

A Michael Rubí no le duró mucho la alegría de haber ganado la sétima temporada de Dancing with the Stars.

El bailarín confesó que está soltero desde hace un tiempo, luego de hacer el juego de las preguntas en Instagram junto a su colega Alhanna Morales, con la que se encuentra en México.

Antes de que iniciara la competencia de baile de canal 7, el año pasado. Rubí vivía en República Dominicana con su pareja, pero decidió dejarlo todo para participar en el programa.

En aquel entonces nos había dicho que la idea era regresar con su novio una vez que terminara Dancing; sin embargo, nunca lo hizo dejando en evidencia que no estaba bien con su pareja.

Rubí también era muy allegado a su mamita Lourdes Vargas, a la que de cariño le dicen doña Luly, pero desde hace meses no sube nada de ella a sus redes sociales, cuando antes vivía contando cada vez que la visitaba.

Michael y Alhanna tienen cerca de un mes de estar en Ciudad de México y, según contaron en esa misma dinámica, se fueron en busca de alguna oportunidad profesional.

Ella sí dejó acá a su novio, con el que tiene 12 años de andar de manita sudada, pero la idea es que más adelante llegue a visitarlos si logran encontrar un buen trabajito y quedarse más tiempo.