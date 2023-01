Brandon Toruño dice que hay gente que le pide que atente contra su propia vida por ser como es

Brandon Toruño ahora tiene una vida más relax. Cortesía.

No cabe dudas de que Brandon Toruño es una figura particular en nuestro país y si bien cualquiera pensaría que ya está acostumbrado a los comentarios y hasta burlas por su manera de ser, la historia es distinta.

El joven, quien actualmente vende contenido explícito, dejando de lado un poco el tema de la política, asegura que mucha gente va más allá y hasta le pide que atente contra su propia vida, únicamente por haber dado alguna opinión o por ser como es.

El excandidato a diputado nos abrió su corazón y afirmó que ha tenido que ser muy fuerte emocionalmente para aguantar todo lo que se ha dicho de él.

Reapareació Brandon Toruño y habló en exclusiva de sus fotos sexuales, de política y más

-¿Considera que le han tirado más de lo que merece en redes sociales?

Por supuesto, no quiero hacerme la víctima pero he recibido comentarios que me dicen que por qué no me mato, que me tire del puente Saprissa, o que me tome una pastilla de cianuro. Yo creo que por más que usted discrepe de una postura política, no le puede decir a nadie que se quite la vida, sobre todo sabiendo de las altas tasas de suicidios en el país, somos una sociedad que condenamos el suicidio o el bullying pero a una persona cuando no nos cae bien, le deseamos algo tan doloroso para una familia.

Yo trato de no ver noticias del país porque nos recetan muchas negativas y sino cosas sin importancia como el Chinamo, Toros a Tica y demás. Yo siempre le digo a mis amigos que no me importa lo que Keyla Sánchez haga o su mamá con la piscina o lo que haga el Cabro más macabro, pero te los pongo de ejemplo porque ni ellos -por lo que hayan hecho o yo por lo que haya dicho-, merecemos que nos digan ese tipo de cosas como desearnos la muerte.

-¿Se considera fuerte emocionalmente?

(Silencio) ¿Se acuerda de Robin Williams? Él era supercómico, pero quién iba a pensar que vivía con depresión y se iba a suicidar, esto no quiere decir que me vaya a suicidar, pero al menos yo he tratado de mantener una imagen fuerte en medios y en redes sociales, pero sí me ha afectado, siempre lo hace.

-¿Actualmente lo afecta?

Ahorita no por el nivel con que la gente me ha recibido de vuelta, mucha gente ahora discute de que si estoy o no guapo; ya no siento tanto odio, porque han visto que mi cambio no ha sido solo físico sino de todo, me ven más relajado y ahora la mayoría de reacciones son ‘me encanta’ y ‘me gusta’ cuando antes era ‘me divierte’.

Pero sí recuerdo que viví momentos muy duros, hubo una semana en que no salí de mi casa porque tenía miedo de que fueran a atentar contra mi vida porque había emitido mis opiniones sobre temas políticos, pero sí pasé con miedo, como un ermitaño.

Brandon Toruño ha cambiado bastante en los últimos meses. Foto: Captura de pantalla

-¿Siente que lo han visto como un “bicho raro” por ser un joven al que le ha gustado la política?

Sí, yo creo que sí, ahora estoy con una lucha interna entre si debo regresar a la política o no. Por un lado creo que me falta preparación, no quiero cometer el error de aceptar un cargo público para el cual no estoy preparado, como pasa actualmente en los poderes de la República. Pero también creo que el país necesita nuevos liderazgos, ahorita tenemos a Rodrigo Chaves como presidente, a quien respeto totalmente, pero llegó ahí porque el público quería nuevos líderes, gente que no esté vinculada con apellidos con trayectoria política y que no sean los mismos dinosaurios que nos han gobernado por años. No todos pero sí hay algunos que les han hecho mucho daño al país y a los mismos partidos.

-¿Se considera un líder?

Claro, modestia aparte, yo el día de mañana opino algo y se hace viral y me entrevistan por lo que dije, sé que tengo un gran peso pero eso conlleva una gran responsabilidad, entonces tengo que actuar con prudencia y para responder su pregunta anterior, sí sé que a algunos les molesta ver a un joven de 21 años compitiendo para ser diputado y eso claro que les disgustó.

-¿Admira a algún político actual?

De momento no tengo ninguno con el que esté identificado pero sí tengo buenas relaciones con muchos, tanto los que están activos como los que no.