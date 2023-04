Camilo Rodríguez tras su accidente: “Lo tomo como un regalo de Dios, el seguir vivo”

El periodista Camilo Rodríguez resultó levemente herido en un accidente de tránsito que tuvo camino al volcán Irazú. Cortesía (Tomada de Facebook)

El periodista Camilo Rodríguez, quien sufrió un accidente de tránsito este domingo por la tarde carretera al volcán Irazú, dice estar vivo de milagro.

El también escritor hizo una transmisión en su cuenta de Facebook para contar que estaba bien y además para narrar cómo ocurrieron los hechos a través del testimonio de algunos testigos.

Él iba solo en su carro, un Mitsubishi Montero gris, cuando un vehículo Toyota Rav4 invadió su carril y por más que intentó esquivarlo no pudo evitar el impacto. El hecho se dio en La Chinchilla, en Oreamuno de Cartago.

“Sufrí un fuerte accidente, pero gracias a Dios estoy bien”, publicó al compartir el video de las declaraciones de un conductor que venía detrás del carro que perdió el control.

Minutos más tarde pudimos comunicarnos con Camilo, quien nos contó que se dirigía hacia Cervantes a la casa de su hija mayor, María Pía, y que este susto que vivió lo siente como una segunda oportunidad de vida, pues a pesar de lo aparatoso que fue solo se lastimó un brazo.

El vehículo Toyota Rav4 se salió de la vía e impactó de frente el carro del periodista. Cortesía (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

Los tres ocupantes del otro vehículo involucrado debieron ser llevados al hospital de Cartago.

“Iba muy despacio subiendo hacia el volcán Irazú y un vehículo que venía de frente, seguramente el muchacho se quedó dormido o venía distraído con el teléfono, y se salió completamente del carril. El choque fue en mi carril”, señaló.

Camilo asegura que este accidente lo toma como una segunda oportunidad para seguir luchando por ver a sus hijos. Archivo

Camilo agregó que fue tal el impacto que sus dos celulares se quebraron porque pegaron en el parabrisas y, que además, la puerta de atrás de su carro se abrió y se le salieron su pertenencias, sin obviar que la parte delantera quedó destrozada.

“Gracias a Dios estoy bien, muy contento de que no me pasó nada. Lo material, pues se repone y me pasó algo lindísimo con una imagen de Jesús, cuando yo salí del carro la imagen de Jesús quedó prensada en la puerta. El choque fue como a las 2 de la tarde, pero apenas voy a ir a dejar el vehículo al taller para luego ir al hospital, aunque no creo tener nada serio.

“Esto lo tomo como un regalo de Dios en mi lucha por recuperar a mis hijos, tengo un año y 10 meses de no ver a tres hijos y no he parado de luchar un solo día y ahora Dios me da este regalo que es una nueva oportunidad para seguir luchando por ellos”, mencionó.

Así quedó la imagen de Jesús que Camilo llevaba en su carro. Cortesía

