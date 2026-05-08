Carlos Álvarez jugó en Cartaginés, pero hoy quiere que Herediano lo elimine, conozca su historia como futbolista

Carlos Álvarez es locutor de Teletica radio, de las transmisiones deportivas, y presentador de Verano Toreado de Teletica. (redes/Cortesía)

Este sábado el Club Sport Cartaginés y Club Sport Herediano disputarán el segundo partido de la semifinal del torneo nacional, una serie que despierta emociones en miles de aficionados, pero para Carlos Álvarez, este encuentro tiene un sabor todavía más particular.

Quizá muchos no lo saben, pero Álvarez fue portero de las ligas menores y, posteriormente, del primer equipo brumoso a inicios de los años 90. Sin embargo, aunque defendió la camiseta blanquiazul y creció futbolísticamente en Cartago, su corazón siempre ha sido florense.

“Mi equipo es Herediano, nunca lo he escondido, nunca lo he negado y siempre lo he dicho con mucho orgullo”, confesó Álvarez, quien obviamente quiere que su equipo avance a la gran final y logre su título 32.

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Aunque hoy muchos lo conocen como una de las voces deportivas de Teletica Radio y como presentador de Verano Toreado, antes de los micrófonos, los análisis y las transmisiones radiales, hubo guantes, barro, entrenamientos y sueños de Primera División.

Carlos Álvarez defendió los colores del Club Sport Cartaginés, pero su corazón pertencía al Herediano. (redes/Cortesía)

Se escapaba para jugar

Su historia con el fútbol comenzó desde muy pequeño, en San Rafael de Oreamundo, en Cartago, donde el amor por la pelota nació casi de forma natural.

“Yo me escapaba para ir a jugar. En mi casa el fútbol no era una profesión. Si había tiempo era para estudiar; y si no, para trabajar. Jugar bola era visto como vagabundería”, recordó.

Sin embargo, sabía que tenía talento y la pasión por eso cada vez que podía se iba para la cancha del pueblo a ver las mejengas improvisadas y a pulsearla que le dieran pelota para jugar.

Carlos Álvarez contó que juegaba con un gran equipo cuando estaba en el Cartaginés, algunos de ellos fueron al Mundial de Italia 90. (redes/Cortesía)

“Siempre ponían al gordillo de portero porque nadie quería. Pero empecé a atajar bien y después ya no me llamaban para rellenar, me llamaban porque atajaba de verdad”, contó.

Su buen desempeño en el arco lo llevó a las ligas menores del Cartaginés, donde hizo prácticamente todo el proceso formativo entre 1982 y 1987. Hasta que finalmente logró subir a Primera División en 1990.

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Generación histórica

Según recordó, su llegada a primera lo hizo en medio de una generación histórica, pues en el equipo estaban quienes fueron después mundialistas de Italia 90 como Héctor Marchena, Marvin Obando, Ronald Marín y otros.

“Compartí camerino con Erick Lonis y desde ahí nació una amistad enorme”, relató.

En ese momento, el portero títular era Luis Gabelo Conejo y tras su participación en el Mundial y posterior fichaje con el Albacete, de España, se le abrió una posibilidad importante.

“El técnico me dijo que si me ponía las pilas podía pelear el puesto con Erick Lonis. Imagínese lo que eso significaba para mí”, recordó.

Carlos Álvarez guarda gratos recuerdos de su época como fútbolista. (redes/Cortesía)

Pero la vida le puso freno. En aquel momento, la situación económica de su familia pesaba más que el sueño.

“Me ofrecían 7 mil colones por mes y yo no podía. En mi casa dependían de mi papá, mi hermana estudiaba y yo también. Necesitábamos ayudar”, explicó.

Sin embargo, también hubo una promesa que lo ilusionó mucho más. En ese momento no tenía ni 20 años.

El entrenador de ese momento, Armando Calleja, le dijo que se esperara a que terminara la hexagonal para hacerle un contrato.

“Me habló de una ficha de 250 mil colones y de salario de 30 mil colones. Para esa época era mucha plata, pero no se va muriendo el señor. Y adiós la promesa. Se fue con él a la tumba”, dijo con sinceridad.

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La llegada de un nuevo entrenador, “Chelato” Uclés, terminó cambiando todo, pues él quería un portero de experiencia al lado de Lonis.

“Ahí entendí que mi oportunidad se había complicado”, relató.

Aunque no debutó como tal en un partido oficial de primera sí atajó en partidos contra Alajuelense y otros cuando jugaban la pretemporada entre ellos.

Se acabó el fútbol

Fue entonces cuando decidió jugar en Segunda División con el equipo de La Unión de Tres Ríos, pero después la vida le cambió de nuevo sus planes tras convertirse en papá.

“Vino mi primer hijo Carlos Andrés, que ahora tiene 33 años, y ahí se acabó el fútbol. Ya tenía una mayor responsabilidad aparte de mi casa”, mencionó.

Aunque nunca consolidó una carrera profesional larga, asegura que el fútbol le dejó muchísimo y que sí lo hubiera logrado de seguir, pues considera que tenía muy buenas condiciones en la portería.

“Yo siempre he dicho que si hubiera sido fútbolista profesional, como quise serlo, creo que tenía condiciones para serlo, modestia aparte, me habría sido muy difícil aceptar el retiro, habría sido complicadísimo, ahora duran más, pero en su momento ya con 35 años se era un futbolista viejísimo, pero con 35 años sos un crío, dirían los españoles, entonces hubiera sido muy difícil”, dijo.

Carlos Álvarez también jugó en Segunda División con el equipo de La Unión. (redes/Cortesía)

Carlos reconoce que ya no practica el fútbol como desearía pero es un fiel lector de todo lo que tenga que ver con este deporte.

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Es de los que estudiaba sistemas, tácticas, ve entrenamientos e historias de los equipos, sin imaginar que años después la vida lo llevaría a hablar de fútbol en transmisiones deportivas.

“Sí juego, pero tengo que cuidarme porque me gana la pasión. Yo no voy a una mejenga a vacilar, voy a competir”, dijo entre carcajadas.

Bien florence

Pero si algo llama la atención de su historia es que, siendo cartaginés de nacimiento y habiendo jugado en el equipo brumoso, su corazón sea florense.

Según contó, todo comenzó en 1978, cuando tenía siete años y se enamoró del equipo verlos jugar lo marcó para siempre.

“En Cartago ser herediano es pecado mortal”, dijo entre risas.

Carlos Álvarez es locutor comercial de Teletica radio. (redes/Cortesía)

Aun así, el cariño por el Cartaginés es enorme, pues dice amar la provincia y que de ahí no lo sacan.

Y aunque le guarda cariño al club donde se formó, desea que los rojiamarillos sigan avanzando y lleguen la final.

Y, aunque dejó los guantes hace años, la pasión por el fútbol esa nunca se retiró.