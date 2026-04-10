Carlos Serrano pone una pausa a su trabajo en Repretel para cumplirle un sueño de alguien muy especial

El periodista Carlos Serrano decidió hacer una pausa en su recién estrenado puesto en Repretel, para cumplirle un sueño a una de las personas más importantes de su vida: su mamá.

El nuevo jefe y director del programa Las Historias, de canal 11, salió este jueves de Costa Rica rumbo a Argentina y Chile, dos destinos que su progenitora siempre había querido conocer.

Carlos Serrano y su mamá ya van camino a Argentina y Chile. (Instagram/Instagram)

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Un regalo de Navidad que se hizo realidad

Fue en Nochebuena cuando el comunicador sorprendió a su mamá con el regalo de este viaje, un gesto que provocó una reacción muy emotiva.

En aquel momento, la señora no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia, protagonizando una escena que conmovió a muchos.

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“Chineando a mamita”

Ahora, meses después, ese anhelado momento llegó. Carlos compartió en sus redes sociales una imagen desde el aeropuerto junto a su mamá.

“Chineando a mamita”, escribió el periodista, mientras se les veía listos para abordar el avión y comenzar la aventura.

La emotiva reacción de la mamá de Carlos Serrano al recibir su regalo de Navidad

Un recorrido por destinos soñados

Según había adelantado el comunicador, el viaje se realizará entre el 9 y el 21 de abril, tiempo en el que visitarán lugares emblemáticos.

El itinerario incluye Bariloche y Buenos Aires, en Argentina, así como Santiago, en Chile.

Este viaje se da justo cuando Carlos Serrano atraviesa una nueva etapa en su carrera tras asumir como director de Las Historias en Repretel.

Así reaccionó la mamá de Carlos Serrano al recibir el regalo de Navidad de su hijo en diciembre. (Instagram/Instagram)

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