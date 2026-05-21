Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, dice la verdad sobre su estado de salud

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, decidió abrir nuevamente su corazón y aclarar una de las dudas que más le hacen desde que dio a conocer la dura batalla que enfrenta contra el cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea.

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A través de una dinámica de preguntas en Instagram, Carolina respondió con absoluta transparencia a una consulta que muchos de sus seguidores tenían luego de que, semanas atrás, compartiera la alentadora noticia de que su primer PET scan había salido limpio y sin actividad cancerosa visible.

Carolina Jaikel ha destacado el gran apoyo de Bryan Ruiz en este duro proceso de salud. (redes/Instagram)

La pregunta que recibió fue directa: “Caro, no comprendo mucho, ¿pero entonces ya no tienes cáncer?”

Lejos de evadir el tema, Carolina explicó con detalle la realidad médica de su padecimiento y el punto exacto en el que se encuentra actualmente.

“El estado de la enfermedad que yo tengo es fase 4. Esto significa que salió del tumor primario y se expandió a hacer metástasis a un lugar alejado. Eso hace que yo pueda tener enfermedad microscópica (que no se ve en exámenes) en todo el cuerpo. La fase 4 no se cura ni puede estar en remisión”, escribió.

Jaikel también aclaró que, aunque científicamente el cáncer en esta etapa no tiene cura, sí existen escenarios esperanzadores como el que actualmente vive gracias al tratamiento.

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¿Qué significa NED?

Carolina explicó que actualmente se encuentra en un estado conocido como NED (No Evidence of Disease), es decir, enfermedad indetectable en imágenes.

“Lo que podemos lograr es NED (que significa enfermedad no detectable) en imágenes. Que significa que, a pesar que pueda haber enfermedad microscópica en el cuerpo, no hay tumores visibles en exámenes”, explicó.

Ese fue precisamente el resultado que obtuvo en abril de este 2026, cuando reveló emocionada que su primer PET scan había salido limpio, una noticia que llenó de esperanza a sus familiares, amigos y seguidores.

Carolina Jaikel se refirió a su estado actual de salud. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, también dejó claro que el proceso continúa y que sigue sometiéndose a tratamiento constante para evitar que la enfermedad reaparezca.

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“Este es el lugar donde yo estoy y por eso hago quimio cada tres semanas, no sabemos por cuánto tiempo, para intentar que los tumores no vuelvan”, afirmó.

“Para Dios no hay imposibles”

Pese a la complejidad de su diagnóstico, Carolina Jaikel mantiene intacta la fe que la ha acompañado durante estos meses de lucha.

Y fue justamente con esa convicción que cerró su mensaje, dejando una frase que tocó el corazón de muchísimas personas.

“La enfermedad no tiene cura por ahora científicamente, pero para Dios no hay imposibles”, enfatizó.

Carolina fue diagnosticada con la enfermedad en junio del 2024.

Rodrigo Jaikel y Ana Cecilia Salazar tienen dos hijas, Carolina y Priscila y gracias a ellas ganaron dos hijos, Bryan Ruiz e Isaac Moya. (Instagram Carolina Jaikel/Cortesía)

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