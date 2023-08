Caso entre Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Majo Ulate habría dado un giro inesperado

Bronca entre Mauricio Hoffmann, María José Ulate y Diego Bravo tiene un nuevo capítulo. Archivo

La bronca legal entre Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y María José Ulate habría dado un giro inesperado una semana después de que los tres no llegaron a un acuerdo conciliatorio, razón por la cual, el caso se elevó a juicio.

El presentador de De boca en boca y la maquillista habían denunciado al creador de contenido por delitos contra el honor, que incluye la injuria, calumnia y difamación, debido a una serie de videos que este habría subido a sus redes sociales en los que hace referencia a la relación amorosa y vida privada de la pareja.

En mayo de 2022, Mau y Majo le habían mandado una notificación a Bravo para advertirle que eliminara los videos en los que habla de ellos, ya que de lo contrario procederían penalmente; sin embargo, este no lo hizo, por lo que recibió una notificación de demanda, a principios de este año.

De hecho, en aquel entonces Bravo hizo un video diciendo que no iba a “bajar ni costra” y que los videos los iba a dejar en su canal de YouTube.

En la audiencia conciliatoria que tuvieron el pasado 22 de agosto en el Segundo Circuito Judicial, una de las peticiones de la pareja para que dejar el caso hasta ahí, era que el demandado eliminara dichos videos y que les ofreciera una disculpa pública, pero este se negó y por eso se fijó el inicio del juicio para el próximo 13 de setiembre.

Los videos donde Diego Bravo hablaba de Majo y Mauricio, al parecer, fueron eliminados o por lo menos no se pueden reproducir porque algunos salen como privados. Instagram

Sin embargo, pareciera que el youtuber habría cambiado de opinión, pues dichos videos ya habrían sido eliminados de Internet esta semana.

En La Teja intentamos abrir algunos de esos episodios donde Bravo hablaba de la pareja y nos aparece la leyenda “este video es privado”, por lo que no se puede reproducir.

Le consultamos a Diego la razón por la que dichos videos ya no están o no se pueden ver y nos dijo:

“Los videos siguen ahí, solamente tienen que buscar bien. Cualquier cosa pueden hablar con mi abogado, quien me ha pedido que no me refiera al tema hasta que termine el caso”.

Le consultamos al abogado Randall Céspedes, defensor del youtuber, y dijo desconocer la existencia de algún video que haga referencia a Mauricio y a María José.

“La verdad no sé, porque a esta fecha, a pesar de que soy el abogado de Diego, no he visto los videos. Yo me atengo a la prueba que está en el expediente. Sabemos que existe un acta notarial, como prueba, que hace referencia a una transcripción de videos, o sea, como que alguien vio un video y transcribió todo, pero de ahí a que yo haya visto un video o que Diego ejerciendo su defensa haya visto un video, no hemos visto videos, para eso estamos esperando el juicio para que ellos exhiban su prueba porque todavía el Tribunal tiene que referirse o pronunciarse ante la admisibilidad de la prueba”, dijo el defensor.

El presentador Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate demandaron al creador de contenido por el delito de difamación. Instagram (Tomada de Instagram)

Céspedes recalcó que él no le ha dicho a Diego que borre nada ni que su cliente le ha hecho saber que lo hizo.

“Yo la verdad ni le he dicho a Diego que borre algo, ni Diego tampoco me ha dicho que lo haya borrado o haya hecho algún video”, mencionó Céspedes.

Tienen todo grabado

También conversamos con el abogado Rafael Rodríguez, defensor de Hoffmann y Ulate, quien mencionó que a ellos no les preocupa si en verdad se eliminaron las pruebas de Internet porque tienen evidencia y todo está certificado por un abogado notario.

Esto es lo que aparece cuando la gente quiere ver los famosos video en los que Bravo hablaba de Mau y de Majo. Captura de pantalla

“Nosotros grabamos y anotamos todo lo que se dijo en esos videos, entonces, el hecho que se borren los videos no quiere decir que no va a servir como prueba, así que no afecta en nada el proceso. Hay un CD con todos los videos aportados como prueba y eso es lo que vamos a pedirle al tribunal que observen”, mencionó el defensor.

Rodríguez aclaró que la intención de sus clientes nunca ha sido el monto económico de la indemnización que están pidiendo para llegar a un acuerdo, ya que el trámite se hizo porque es un requisito cuando hay una acción civil de por medio.

Diego Bravo tiene un canal de YouTube en el que pasa subiendo chismes del espectáculo nacional. YouTube

También dijo que lo denunciado fueron ocho supuestos delitos de difamación que Bravo habría cometido en contra de Hoffmann y siete que habría cometido en contra de Ulate a través de sus publicaciones en redes sociales.

“Parte de su defensa es que en algún momento a María José le preguntaron si le gustaba que le dijeran añeja y que en otros medios dijo que eso no le causaba ninguna molestia, pero bueno, todo depende de la forma en que se diga y la forma en la que lo hace este muchacho, que es de una forma muy vulgar y que afectada efectivamente el honor de las personas y eso es lo que los ha disgustado. El problema es la forma en que lo dice, porque genera las reacciones del público que lo siguen a él, con respecto a ella”, señaló.

Rodríguez dice que de ser cierto que se eliminaron los videos, solo les queda esperar a ver si antes del juicio del próximo 13 de setiembre Bravo también realiza una disculpa pública para llegar al acuerdo conciliatorio que sus clientes querían conseguir desde el inicio.