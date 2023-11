Coco Roper contó qué pasó con enfermera que le dio sobredosis después de su última cirugía

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, se sometió a una cirugía el pasado 16 de noviembre.

Coco Roper se sometió a una cirugía el jueves 16 de noviembre en un hospital de Texas, en Estados Unidos, pero vivió una pesadilla con una enfermera que le dio sobredosis de medicamento.

La hija de Lynda Díaz, ante todo lo que vivió, se manifestó en redes sociales y contó cómo el hospital manejó el caso.

“No sé si sean buenas noticias, pero es un sentimiento de que por primera vez en mucho tiempo, mi voz fue escuchada respecto a mi situación médica o cuido”, comentó.

La guapa contó que tuvo varias llamadas con encargados del hospital, los cuales velan por los derechos de cada paciente.

“Siento que esta vez no me quedé callada y conté mi historia. Pero hoy (ayer lunes) me enteré que ella fue oficialmente despedida”, agregó.

Coco le contó a su comunidad que no solo ella pasó un mal rato con la enfermera, sino otros pacientes.

“La enfermera tuvo varios problemas con otros pacientes. La queja que yo tenía de ella no era una, eran bastantes cosas que ya me había hecho. Me sentí escuchada porque personal del hospital se encargó de llamarme para escuchar la experiencia que pasé con ella esa noche.

“Siempre debe haber un respeto y calidad de parte de las enfermeras. Me siento tranquila porque fui escuchada, además valoro la decisión final que tomaron los encargados”.

Coco reconoció que cuando ella llega al hospital lo que quiere es sentirse tranquila, cómoda, porque ve el hospital como una segunda casa.

“Yo no quiero prestar atención a cada medicamento que me están poniendo”, contó.

Recordemos que la última cirugía a la que se sometió Coco fue a la de cambio de los tubos bilaterales de nefrostomía que tiene conectados a sus riñones, los cuales le drenan los orines como parte de su proceso médico y fue en ese proceso en el que recibió una sobredosis de medicamento y casi sufre un paro cardíaco.