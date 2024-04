Davis Núñez tiene una habilidad que hará a unos les sorprende y a otros les dará guácala

Davis Núñez es ficha de Repretel en transmisiones especiales como las de fin de año. (Instagram)

Una habilidad que tiene el comediante de Repretel, Davis Núñez, le hará arrugar la cara a muchos, incluído a él quien dice que no sabe si se impresiona con eso o si le da asco.

Núñez tiene gran talento para hacer reír a la gente y también impresiona con sus dotes musicales, ya que además de cantar puede hacer sonidos con su voz.

Lo que Davis hace es conocido como “beatbox” que es el arte de crear música usando la voz como único instrumento, lo que pasa es que para ponerle más ritmo, el muchacho también usa la naríz.

Así es, la figura de Repretel recordó este miércoles un video de hace algunos años donde interpreta la música de una popular canción usando su voz y soplando una flauta con la naríz.

Davis Núñez y su talento que da guácala

“Me acabo de encontrar un video que me recuerda que estoy loco”, escribió Davis antes de compartir el particular video en Instagram, con el que, de fijo, muchos harán caritas de guácala.

“Hace varios años ya. No sé si me impresiona o me da asco”, reconoció el vecino de Poás de Alajuela en la historia donde dejó el particular video.

Davis tiene casi 20 años de haberse dado cuenta de todos los talentos que tenía, los cuales lo llevaron al programa La dulce vida que Repretel estrenó en abril del 2019.

Aunque no ganó el concurso, Davis atrapó a la audiencia con su talento y se terminó de echar al público en la bolsa en el 2020 cuando canal 7 lo reclutó para Tu cara me suena.

Tampoco ganó ese programa, pero Davis siguió sacudiendo la escena y actualmente es ficha de Repretel para sus transmisiones especiales.

Davis Núñez junto a los comediantes Roque Ramírez (doña Merry) y Franklin Vargas. (Instagram)

El muchacho sigue siendo una caja de sorpresas y habrá que ver si aún puede soplar la flauta usando el viento que sale de la nariz.

