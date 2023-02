Daniel Carvajal quedó picado y quiere la revancha en Force Masters

Daniel Carvajal y Renzo Rímolo fueron los dos primeros famositicos en participar en Force Masters. Teletica Formatos

Daniel Carvajal está seguro que si le dan una segunda oportunidad de competir en Force Masters sí logrará llegar hasta la meta y con un mejor tiempo.

El preparador físico y exparticipante de Dancing with the Stars fue junto al humorista Renzo Rímolo el invitado estrella en el estreno del programa de Teletica.

Pese a que lleva años entrenando y ha participado en competencias de obstáculos al final no logró cumplir con todo el circuito por lo que quedó picado.

Él nos contó en qué falló.

- ¿Qué tal estuvo la experiencia de competir en Force Masters?

Primero me siento muy agradecido y muy halagado porque la producción de Force Masters, canal 7, me tomó en cuenta como primer invitado en un proyecto tan importante y que sé que es tan simbólico y valioso para ellos.

Estoy muy satisfecho con la labor realizada, la verdad fue un golpe de adrenalina riquísima, siento que me la jugué bastante bien, al final se logró el objetivo que era apoyar la fundación y dar un espectáculo. A mí me hubiese encantado terminar el circuito, claramente, pero bueno, no fue posible, probablemente si hubiese tenido la oportunidad de practicar un poquito más hubiese sido diferente, pero no se trata de eso, se trata de que al igual que todos los competidores cada quien tiene su oportunidad y siento que me fue bastante bien.

- Tuvo la oportunidad de practicar todo el circuito antes... ¿En qué siente que falló?

Sí, tuve la oportunidad de hacerlo antes, pero no todo porque no todas las partes estaban listas, pero sí tenía la noción de cómo estaba el tema. Ahí donde me caí lo pude practicar solamente una vez el jueves, le hice como siete pasadas y la pasé como cuatro veces bien, entonces, yo dije: “hay posibilidades de pasarlo y también de caerme”, por eso lo tomé con calma.

Cuando hago toda la pasada y llego a ese punto con toda la adrenalina, y la verdad físicamente me sentía entero, entonces, yo dije ”o me tranquilizo o me mando? y me dije “me voy a mandar porque la verdad estoy bien”, lo que pasa es que en el tercer honguito apoyé mal el pie, me desestabilicé y chao pescado.

Daniel contó que antes de la grabación del programa puedo practicar un poco por lo que sabía que en los hongos podía perder. Teletica Formatos

- ¿Por qué decidió apoyar a la fundación Construyendo Sonrisas?

Ellos (la producción) nos dan la lista de fundaciones y tenemos que hacer lectura de cada una de ellas y ver cuál vamos a apoyar. Sinceramente me sentí muy identificado con ella porque es una fundación que da herramientas a niños y a jóvenes para desarrollarse como emprendedores y yo toda mi vida he emprendido y sé lo importante y valioso que es que le den a uno ese apoyo (la donación de un millón de colones).

- ¿No siente que estuvo dispareja la competencia con Renzo Rímolo porque él no es tan deportista como usted?

Vieras que al final eso es muy relativo porque yo llegué como hasta la novena estación y Renzo se cayó en la cuarta. Imagínese que yo llegué e hice un tiempo de 1:38 y Renzo llegó como a la cuarta prueba e hizo un tiempo de 1:44, si yo me hubiese caído seis segundos después aún, aunque hubiese llegado a la torre y ahí me caigo, pierdo, porque hice más tiempo que Renzo. Entonces, eso era un reto para mí porque al ver que Renzo se había caído pronto tenía menos de 1:30 para llegar hasta el final de la carrera o hasta los hongos que yo sabía que era donde me podía caer.

-¿Por eso se notó que iba muy acelerado?

Correcto. La gente me ha dicho mucho, pero es que no sabían que yo tenía que llegar hasta los hongos lo antes posible porque sabía que en esa prueba era la que podía perder, porque el tiempo también es muy importante, no solo superar cada prueba. Eso fue lo que pasó, tal vez la gente no ve eso porque yo sabía que estaba compitiendo contra ese factor también.

Renzo Rímolo aceptó el reto para ayudar una fundación aunque sabe que las destrezas deportivas no son lo suyo. Teletica Formatos

- ¿Le gustaría que le dieran la revancha?

¡Me encantaría! Me encantaría que me dieran la revancha porque la verdad es que sería una bonita oportunidad para terminar todo el ciclo. Sé que hay otras figuras invitadas, probablemente hagan un mejor trabajo que yo, ojalá que logren pasarlo, y que la producción después haga un reto de solo figuras o de los que mejor puntuación hicieron, sería lindísimo. Es que a mí me encanta la competencia, me encantaría volver a estar ahí.

- ¿Qué consejo le daría a los otros competidores?

Mi mayor consejo es que compitan contra sí mismos, hagan su mayor esfuerzo, el mejor espectáculo posible, aprovechen la oportunidad. Y cuando lleguen a los honguitos ahí sí tómense sus segundos, estabilicen, busquen su centro, respiren y ahora sí avancen, porque esa es la parte que a mí parecer es la más compleja.