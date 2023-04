El Cómic-Con 2023 está a la vuelta de la esquina: si va a ir al evento tome en cuenta estos detalles

El actor Lou Ferrigno, quien le dio vida a Hulk es uno de los más esperados en el Cómic-Con 2023. Cortesía.

El Cómic-Con 2023 está a la vuelta de la esquina y le recordamos algunos detalles importantes previo a este evento que se llevará a cabo los días 5, 6 y de mayo.

La actividad se realizará en el Centro de Convenciones. Para el sábado y domingo aún quedan boletos, los cuales se pueden adquirir en el sitio eticket.cr. Las entradas disponibles son: general, con un costo de ₡17.000 y hay un paquete familiar para 4 personas, en el que cada boleto le sale en ₡12.750.

El viernes será la inauguración a las 8 p.m., con un show llamado Viaje al universo cuántico, en el cual el mago costarricense Diego Vargas se unirá al físico español Javier Santaolalla.

Habrá decenas de actividades para los fiebres de las historietas y distintos personajes de ficción. Uno de los más esperados es la visita del actor estadounidense Lou Ferrigno, quien le dio vida a Hulk en la serie El hombre increíble.

Quienes quieran tener un recuerdo junto al actor podrán hacerlo el sábado, a las 5 de la tarde, y el domingo, a las 3 p.m. Tome en cuenta que para tener una foto con él deberá comprar un tiquete que le cuesta $65 (₡34.600). Este tiquete no equivale a la entrada al evento.

También estará el actor Kevin Sorbo, protagonista de la serie Las aventuras de Hércules. El norteamericano compartirá con sus seguidores el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 2 de la tarde. Si desea tener una foto con el actor deberá comprar el tiquete, que le cuesta $55 (₡29.200).

La actividad de inauguración será el viernes, con un show llamado Viaje al universo cuántico. Cortesía.

¡Ojo a esta información!

El sábado, el salón principal se abrirá de 10 a.m. a 7 p.m. y los páneles, en donde habrá varias actividades estará disponible de 11 a.m. a 5 p.m. y el domingo, estará abierto de 10 a.m a 6 p.m. y los páneles de 11 a.m. a 4 p.m.

Habrá parqueo para los asistentes (aún no se conoce el monto) y se recomienda llevar dinero en efectivo y sus tarjetas para hacer los pagos correspondientes.

Se habilitará un espacio para la compra de alimentos y en esta ocasión no se permiten mascotas.

Si desea más información puede ingresar al sitio web del evento, en la dirección https://www.comicconcostarica.com/