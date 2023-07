Él es Dieguillo Murdock, el hombre al que sus marionetas le salvaron la vida

Elmo y Paco Liarte son los que han sacado adelante a Dieguillo Murdock, Cortesía.

Un Elmo tierno, vacilón y medio malcriadillo y un policía muy correcto pero con excelente uso del doble sentido le han dado no solo trabajo y reconocimiento a Luis Diego Gómez, sino que también le han devuelto la vida.

Este vecino de Alajuelita, de 33 años, es conocido en redes sociales como Dieguillo Murdock y es quien día a día divierte a miles de personas con sus videos, pachucadas y salidas, interpretando a Elmo y a Francisco “Paco” Liarte, entre otros.

Quien los sigue en redes sociales jamás pensaría que hace poco más de un año, la mente detrás de estos personajes estaba luchando por su vida, luego de ser operado a corazón abierto tras un paro cardíaco que sufrió.

Sus ganas de vivir y, sobre todo, la risoterapia por medio de sus “hijos” le han cambiado la vida por completo, al punto que este lunes debutará en el inicio del programa Divinazzz, que se transmitirá de lunes a viernes, de 9 p.m. a 10 p.m., por el nuevo canal ¡Opa!, al lado de Verónica González y Waleska Oporta.

Además, Dieguillo tiene un pódcast en la plataforma Yok Medios, en donde invita y hace pasar congojas a diferentes figuras del país por medio de sus marionetas.

LEA MÁS: Verónica González abrió su corazón y nos mostró un gran secreto

Dieguillo Murdock estuvo un mes en coma tras ser operado del corazón. Cortesía.

-¿Cómo se inició con sus videos?

Empecé con Elmo en diciembre del 2021; antes de eso yo era la cara del TikTok, hacía en vivos en redes sociales, pero ya con el personaje a la gente le gustó mucho, pegué y fue creciendo poco a poco.

-¿Por qué Elmo?

Siempre me ha gustado Elmo, es de mis favoritos de los Muppets, pero no era mi consentido a la hora de imitar, se me daba más Mickey Mouse, pero a la gente le gustó más la versión de Elmo. Eso me ayudó a subir muchos seguidores en redes sociales hasta que me pasó lo del infarto.

-¿Qué le ocurrió?

Me operaron a corazón abierto, estuve un mes en coma. Se dio porque tengo dos mutaciones en la sangre, todavía no se ha determinado por qué fue, pero esas causaron el infarto. Entonces, digamos que hay un antes y un después; fue vacilón porque cuando entré al hospital tenía 40 mil seguidores en TikTok pero como pasé un mes en coma, cuando volví a tener el celular tenía como 60 mil por el mismo morbo de saber si me morí o no.

En el tiempo que estuve en el hospital recuperándome, pensé en meterle más amor al proyecto, tenía primero que llevar un proceso de rehabilitación duro porque fue una operación seria y ya después de eso arranqué.

-Me imagino que los muñecos le ayudaron mucho en el proceso de rehabilitación emocional...

Sí; de hech, yo les llamo mis hijos y los veo de esa forma. Los personajes me ayudaron mucho para mi recuperación y trato de darles la personalidad propia y eso es parte de mí. Para mí una risa marca mucho la diferencia y siempre mantuve esa actitud.

-¿Cuántos hijos son?

Cuatro: Elmo, Paco Liarte, Lorenzo, que es el primo de Paco y Nicolás, que es la mascota de todos, bueno y Mickey que es el encargado de todos, pero también imito más voces, he llevado cursos de doblaje y gracias a eso hemos ido dándonos a conocer.

Ahora estamos con el pódcast en Yok, que me ha permitido dar a conocer más lo que hacemos invitando a figuras como Renzo Rímolo, Waleska Oporta, Carlos Álvarez.

Dieguillo Murdock formará parte de Divinazzz. (Rafael Pacheco Granados)

-Y lo de ¡Opa!, ¿cómo se dio?

Me contactó Douglas Sánchez porque había visto todo el tipo de contenido que yo hago; él vio que son varios personajes y me dieron la oportunidad en Divinazzz.

La verdad, me siento muy contento porque con todas las chicas del programa tuvimos muy buena química; con Waleska hemos compartido en los diferentes pódcast que tenemos y se vio que nos compaginamos muy bien. La idea es que por medio de mi personaje Paco Liarte dé el punto de vista de un hombre en un programa de mujeres.

-En marzo del 2022 estaba luchando por su vida y, ahora año y medio después, está a punto de salir en tele con su programa, ¿qué significa eso para usted?

Yo ahora veo la vida diferente, sé lo que es estar en el otro lado, ahora trato de disfrutar cada día como si fuera el último; entonces, trato de aprovechar las oportunidades que salgan, pero sí gozo cada minuto porque no sé cuándo será el último.