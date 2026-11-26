En medio de la cuenta regresiva rumbo a la última gala de Mira quién baila, el programa de Teletica confirmó a la última invitada especial que llevará a la mediática pista.

El “reality” de baile de canal 7 está a dos domingos de terminar y, en la noche final, el domingo 6 de diciembre, a la pista llegará la modelo y creadora de contenido Mariana Aragón.

Mariana Aragón será la última invitada a Mira quién baila. (Melanie Ocampo Aftrhouse/Melanie Ocampo Aftrhouse)

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La influencer vive en Bélgica, porque está casada con un ciudadano de ese país, y aprovechará que está de paso en Costa Rica para cumplir con el reto de debutar en el concurso.

Ella es Mariana Aragón

En las redes del espacio, Teletica lanzó la expectativa sobre su nueva invitada y la gente rápidamente adivinó, gracias a una silueta, que se trataba de Aragón.

La tica también compartió en sus historias de Instagram videos de los ensayos para su presentación en el programa y según se observa en los clips, bailará acompañada de Michael Rubí.

En una entrevista que publicó la revista Perfil en octubre de 2025, Mariana habló de sí misma y de su gusto por el arte y la moda.

Mariana Aragón ya está ensayando para su presentación especial en la final de Mira quién baila. (Mariana Aragón/Instagram)

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“Soy creadora de contenido, artista visual y estratega creativa. Mi trabajo no se limita a una sola etiqueta: me muevo entre el diseño, la moda, la ilustración, la estrategia digital y la dirección creativa. Todo lo que hago nace de la necesidad de traducir mi manera de habitar el mundo a través de la creatividad. No lo veo como un pasatiempo, sino como algo vital, el idioma con el que logro expresar lo que soy”, afirmó en esa publicación.

Mariana ha desarrollado también una carrera como modelo y ha trabajado con importantes marcas como Jean Paul Gaultier, uno de sus diseñadores favoritos, Maybelline New York y la deportiva Adidas.

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