Esta es una de las últimas fotos de Camilo Rodríguez Chaverri antes de ser asesiando, la cual fue tomada por el fotógrafo artístico Mario Peraza. Cortesía para La Teja (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

Hay una imagen del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri que empezó a circular después de su homicidio hace una semana que dejó a muchos impactados, pues aparece con los ojos cerrados, con chaleco antibalas y con una mano sobre el pecho.

El encargado de retratarlo de esa manera fue el fotógrafo artístico Mario Peraza, quien conversó con La Teja sobre la historia detrás de esa imagen que hoy muchos comparten y que muestra al hombre valiente que no dudaba en señalar al narcotráfico y al padre en cuyo corazón cargaba el dolor de no poder estar cerca de sus hijos.

Dicha foto se la tomó el 12 de agosto del 2025 en su estudio en barrio Amón, en San José y, según explicó, se la hizo como parte de un proyecto artístico personal llamado “El poder del humano”, con el que busca retratar a personas que, “por su esencia y sus acciones”, han logrado generar cambios, provocar controversias o dejar huella en la sociedad, sin imaginar que sería la última vez que lo retrataría.

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Mario Peraza es un productor, videoartista y artista visual costarricense cuya obra transita entre el cine experimental, la fotografía conceptual y las artes plásticas. . Cortesía para La Teja (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

Aunque no lo conocía personalmente, quiso incluirlo en su proyecto porque le llamó la atención su lucha paternal. Lo que jamás imaginó fue que llegaría al estudio con un chaleco antibalas.

“Yo nunca lo había visto con el chaleco antibalas y eso me puso nervioso, la verdad. Estuvimos hablando un rato fuera del estudio, me pidió que le ayudara con unos sacos, y yo me ponía nervioso pensando en qué momento pasaba una moto o algo así”, dijo aún asustado al recordar la escena.

Para ese momento, el periodista ya tenía amenazas y le llamó mucho la atención que antes de iniciar le comentó que debía enviar su ubicación (no recuerda a quién) cada vez que llegaba a algún lugar, como parte de las medidas de seguridad que mantenía.

“Yo sentía que él andaba cuidándose mucho. Ya tenía muchas amenazas, llevaba más de un año de tenerlas”, comentó.

El cuerpo de Camilo Rodríguez ya descansa en el cementerio de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Llegó bien vestido

Mario aclaró que la sesión no comenzó con la fotografía que hoy circula en redes, sino que Camilo llegó muy bien vestido, con su traje y con otras opciones por si había que cambiarse.

Sin embargo, cuando él le dijo que quería una imagen o pose distinta que reflejara “lo que usted está viviendo”, fue cuando se quitó el saco, se sentó en la silla y se puso el chaleco antibalas.

“Le dije: ‘vea, Camilo, inspírese, tranquilícese, cierre los ojos, piense en el verdadero objetivo que usted tiene con estas denuncias, piense en su familia, en sus hijos’. Él empezó a cerrar los ojos y a hacer eso, y salió la imagen. Precisamente, esa pose salió de esa inspiración”, recordó.

Peraza explicó que su intención era conseguir una fotografía honesta que mostrara el momento que estaba atravesando Camilo y no simplemente una imagen de un hombre elegante posando frente a una cámara.

El fotógrafo contó que Camilo Rodríguez llegó con varios sacos y camisas, como él acostumbraba andar siempre en su carro. (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

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Además de esa toma en la que Camilo sale con su mano en el corazón también logró otra donde puso sus manos en posición de oración que guarda en sus archivos.

“Realmente, es una foto muy honesta, es él. Yo no quería un Camilo ahí posando con un saco. Mi verdadera foto era sacar el sentimiento de lo que él estaba viviendo”, explicó.

No vio las fotografías

Aunque la sesión se realizó hace más de un año, las imágenes nunca llegaron a las manos de Camilo, pues no pudieron concretar una nueva cita por tanto enredo del periodista.

Por eso, al enterarse de que lo habían asesinado a tiros, el pasado 16 de noviembre en el sector de Santo Domingo, de Heredia, cuando regresaba de visitar a sus padres en Guápiles, no pudo evitar sentirse golpeado por su muerte.

“Me dolió mucho porque yo vi un Camilo papá. Yo tengo mis hijos, los amo con toda la vida y uno vive situaciones también, entonces me identifiqué completamente con él porque me habló de su lucha por recuperar a sus hijos”, expresó.

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El fotógrafo artístico Mario Peraza le hizo una gran sesión de fotos a Camilo Rodríguez, las cuales desea dárselas a su hija o familia. Cortesía para La Teja (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

La misma noche del homicidio buscó entre sus archivos y decidió compartir esa foto como un homenaje a la vida del escritor, periodista y padre de familia.

“Para mí, mi foto favorita es verlo a él tal cual yo lo vi, con el chaleco antibalas. Es su vida, su experiencia, lo que estaba viviendo en ese momento. Yo no iba a sacar un Camilo ahí bien mudado, con un saco, como está saliendo por todos lados, sino el Camilo luchador”, manifestó.

El fotógrafo también explicó que publicó la imagen con la música de la película Gladiador, pues considera que Camilo fue una persona que puso el pecho para defender aquello en lo que creía.

Mario Peraza compartió para su exposición en Buenos Aires, Argentina, con el cantante Piero, el de la canción "Viejo", quien recién falleció. (Mario Peraza /Cortesía: Mario Peraza)

Un proyecto de años

El fotógrafo agregó que lleva siete años desarrollando su proyecto artístico; por eso, de momento, no tiene una fecha definida para presentar la exposición, pues todavía le faltan personajes de Centroamérica por fotografiar y todo lo financia por sus propios medios.

El fotógrafo tico ha presentado sus proyectos en Costa Rica, México, Guatemala e Inglaterra, tanto en galerías como en muestras multimedia y espera presentar su nueva exposición pronto. (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

Sobre Camilo, aseguró que se queda con el recuerdo de una persona respetuosa, sencilla y, sobre todo, con un enorme amor por su familia.

“Me queda el recuerdo de una persona que me inspiró a que los proyectos hay que hacerlos, hay que terminarlos y hay que luchar por eso.

“También aprendí el valor real de la familia. Yo no tengo el coraje que tenía él para hacer denuncias de ese tipo, porque uno siempre tiene temor, pero para mí esa era la energía que tenía Camilo”, expresó.

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Y que cuando su proyecto artístico llegue a exponerse y ustedes vean el retrato del periodista, no olviden al hombre que, pese a las amenazas y los temores, luchó por sus ideales, por sus denuncias y por aquello en lo que creía.