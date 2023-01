Hermana de Georgina Rodríguez tiene grandes problemas económicos: “No significo nada para ella”

Georgina Rodríguez y su hermana viven realidades distintas. (El Tiempo de Colombia)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo conforman una de las parejas más reconocidas y adineradas del mundo. El fichaje del portugués por parte del Al-Nassr, donde le pagarán 200 millones de euros al año, obligó a la pareja a mudarse con sus hijos a Arabia Saudí.

Es evidente que ambos gozarán en su nuevo hogar de muchos más lujos y comodidades de los que ya tenían, pues el portugués allí es una completa estrella que seguirá facturando millones gracias a contratos publicitarios y su vida, al menos económicamente, estará resuelta.

Sin embargo, la situación no es similar para Patricia Rodríguez, hermana de Georgina por parte de su padre. Según aseguró la mujer en una entrevista con ‘Espejo público’, del canal español ‘Antena 3′, su situación es extremamente precaria por culpa de una crisis financiera, al punto de no poder mantener a sus tres hijos.

Patricia, quien actualmente vive en España, contó que su madre murió cuando ella tenía 11 años y su padre acababa de entrar a la cárcel, por lo que, al parecer, la madre de Georgina decidió internarla en un reformatorio.

La mujer confesó, en el medio citado, sus problemas económicos y detalló que vive en una casa con pocas comodidades, donde la cocina fue acondicionada también como dormitorio con dos colchonetas tendidas en el suelo, goteras y dificultades para cocinar. Una situación completamente opuesta a la de su media hermana.

Al hacer pública su situación, reveló que, al parecer, su hermana Georgina no le ayuda y la última vez que habló con ella fue hace tres años, cuando murió el padre de ambas. Sobre esta relación distante, aclaró que no entiende el porqué. “No sé si es que se avergüenzan de mí”, aseguró.

Rodríguez señaló que hace tres años, cuando se comunicaron por última vez, Georgina estuvo cerca de costearle el colegio a sus hijos.

“Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que se encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo.

“En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, dijo Patricia.

Por último, la mujer manifestó que aunque tiene un trabajo, lo que gana no es suficiente para cubrir sus gastos y los de sus hijos, por lo que le duele no recibir la ayuda de su hermana.

“Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia”, añadió.