Hoy inicia la Teletón y por este motivo no se hizo en diciembre

Este año la Teletón será para ayudar a los adultos mayores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

La Teletón arranca este viernes con la gran particularidad que por primera vez no se hará en diciembre, cuando ya le ha caído el aguinaldo a muchos.

La maratónica comúnmente se realiza el primer fin de semana de diciembre; sin embargo, debieron cambiarlo por una gran e importante razón.

Tanto Repretel como Teletica ya tenían programado transmitir el desfile Alajuela Brilla, que es el sábado 6 de diciembre, por lo que les era imposible cubrir ambos eventos.

LEA MÁS: Keyla Sánchez, Gabriela Jiménez e Ítalo Marenco serán presentadores de la Teletón 2025

Cabe recordar que la Teletón inicia este 28 de noviembre a partir de las 10 p.m. y que el último conteo de “Pizarra, pizarra” suele ocurrir la madrugada del domingo.

Estos son los números para donar a la Teletón 2025 desde su celular. (redes/Captura de video)

Este año la meta es recaudar ¢600 millones, que se destinarán al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, pues por primera vez la causa está enfocada en apoyar a la población adulta mayor.

Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, la idea es mejorar su calidad de vida y fortalecer los servicios para quienes ya dieron todo por Costa Rica.

LEA MÁS: Teletica se le planta a Repretel con este elenco para transmisión del “festival de la luz” de Alajuela

En cuanto a los artistas nacionales que estarán en tarima serán: Melissa Mora, Gimario, Deeikel, La Kuarta, Tapón, Jorge Chicas, entre muchos otros.

También habrá invitados internacionales como Karina, Kiara, Los Rabanes, Ángel López, Charlie Cruz, Jimmy Bad Boy, El Cata, Juan Palau, Los Amos de la Sierra y más.

LEA MÁS: Repretel estrenará este 2025 transmisión navideña en la que Teletica debutó el año pasado

El corazón de la maratónica será el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas.