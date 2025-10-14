Humoristas de la Base Podcast habrían influido en el triunfo de la Selección Nacional contra Nicaragua

Humoristas de La Base Podcast con los jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica previo al partido contra Nicaragua. (Cortesía/Cortesía)

Gallina, Choché Romano y Pepe Arroyo habrían influido en el triunfo de la Selección Nacional contra su similar de Nicaragua.

Los integrantes de la Base Podcast fueron parte de la clave para que los jugadores salieran con la mejor actitud y lograran el triunfo este lunes.

Gallina, Pepe Arroyo y Choché Romano le dieron un show de comedia a los seleccionados para motivarlos de cara al encuentro contra Nicaragua. (Cortesía/Cortesía)

El humorista Rigoberto Alfaro nos contó que la noche del sábado hicieron un show para todos los seleccionados y que no precisamente fue la Federación Costarricense Fútbol quien los contrató.

“Fue una invitación de los capitanes de la Selección, tenían un espacio después de la cena, el sábado anterior, y pues nos invitaron a ir con ellos a estar un ratito, a compartir y hacerles un show”, contó Galli.

Kendall Waston, defensor de la Selección Nacional, fue uno de los que más disfrutó del show. (Cortesía/Cortesía)

En la actividad estaba presente todo el cuerpo técnico a la Tricolor, entre ellos el entrenador Miguel “Piojo” Herrera y el presidente de la Federación Osael Maroto.

Alfaro contó además que entre los más apuntados en el vacilón estuvieron Kendall Waston y Keylor Navas.

“Stand up comedy hizo Choché, Pepe hizo la presentación con Gallina. Los jugadores conectan mucho con lo que es el humor, con el humor de La Base también, la pasamos excelente. En general, todos la pasaron muy bien, Keylor Navas muy atento, disfrutando mucho, Kendall Waston, Celso Borges, don Miguel Herrera también disfrutó mucho, en general, todo el grupo la pasó excelente con la Base Podcast”, dijo el comediante.

Esta es una costumbre que retomó la Selección, pues en anteriores eliminatorias, solían invitar a diferentes humoristas para que hicieran las concentraciones un poco más amenas.

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional, se apuntó al show de los comediantes. (Cortesía/Cortesía)

Al terminar el show, que fue dentro del Proyecto Gol, los humoristas se tomaron fotos con algunos de los jugadores y los mandaron a dormir muy felices y motivados para el juego de este lunes.

Al final el juego terminó 4 a 1 a favor de los ticos por lo que la sonrisa que les dejaron a los jugadores esa noche aún sigue intacta.