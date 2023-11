Joaquín Yglesias le hizo pique al chef Daniel Vargas

Joaquín Yglesias es un hombre bastante piropeado en Costa Rica. (Instagram)

¿Qué tienen en común Joaquín Yglesias y Daniel Vargas, además de lo guapetones que son? Muy fácil. Ambos son bastante románticos y muy conquistadores.

El guapo chef ha demostrado en múltiples ocasiones que es el hombre soñado gracias a los amorosos y tiernos mensajes que dedica públicamente a su conquista, Shirley Álvarez.

Pero este domingo, Yglesias le hizo pique a Dani y dejó más evidente que nunca su lado romántico con unas palabras bastante cargadas de amor que dirigió a su esposa.

De sus dotes románticos Yglesias ha presumido bastante desde los escenarios, pero en esta oportunidad puso a flote todo lo que siente su corazón por la guapa Valeza Rodríguez.

Joaquín Yglesias, Lorenzo y Alessandro le celebraron el cumpleaños a Valeza Rodríguez. (Instagram)

Vale estuvo de manteles largos el domingo y antes de que su esposo se fuera para canal 7 a Nace una estrella, compartió con ella y toda su familia, y le dejó saber lo enamorado que está.

“Hoy (el domingo) cumple años el amor de mi vida. Mi esposa, la increíble mujer que ha caminado junto a mí por casi 20 años. La persona que me ha hecho el regalo más hermoso del mundo, nuestros hijos. Felicidades a Vale y que el mundo nos permita seguir festejando muchos cumpleaños más. Te amo”, publicó Yglesias en Instagram.

Pero además de las palabras que le dedicó a su amada, Joaquín compartió tres hermosas fotografías. En una aparece él, su esposa y sus dos hijos: Lorenzo y Alessandro.

Joaquín Yglesias le dio un gran beso a su esposa por su cumpleaños. (Instagram)

En las otras dos imágenes, la pareja demuestra su lado más romántico y lo mucho que se aman.

Joaquín y Valeza cumplirán dos décadas juntos en el 2024 y en mayo de este año, la arquitecta y vloguera de moda y estilo de vida reveló, en el marco del 19 aniversario de la relación, un detalle bastante íntimo en la historia de amor de ellos.

“Hace 19 años Joaquín me dio un beso. Me encantaba, pero jamás hubiera imaginado todo lo que significaba ese inicio. Me siento superafortunada y bendecida de poder celebrar esta fecha, de poder contar los años y saber que cada día es más especial la vida que creamos juntos. Porque todos los días decidimos seguir adelante con nuestra relación. Hoy y siempre sí”, contó.

La pareja es bastante conocida en el espectáculo nacional y el reconocimiento se debe a lo guapos que se ven juntos, pero más todavía por el montón de años que tienen de estar uno al lado del otro y lo enamorados que los hace ver el paso del tiempo.