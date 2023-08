Johanna Villalobos vuelve a hablar del desnudo que le hicieron con inteligencia artificial

Johanna Villalobos es una talentosa locutora y expresentadora de televisión. (Instagram)

El 22 de mayo pasado, la locutora Johanna Villalobos vivió uno de los momentos más extraños y dolorosos en sus últimos años.

Una imagen de ella supuestamente desnuda comenzó a circular por Internet y a ser compartida en grupos de WhatsApp y Telegram.

Desde luego que la situación molestó muchísimo a Joha, de 31 años, quien salió a aclarar que la fotografía no era real, sino que malintencionados la crearon con inteligencia artificial.

Esta es la foto que sustituyeron en IA de Johanna Villalobos. Instagram.

Joha contó que para la canallada que le hicieron usaron una fotografía que había compartido en Instagram en marzo, donde estaba en la playa con traje de baño.

Semanas después de hacer el posteo, comenzó a notar “un movimiento inusual” en reacciones a la fotografía, lo que encendió las alarmas.

A tres meses de que la expresentadora del canal musical VM Latino se convirtiera en la primera tica víctima de canallas que usan la tecnología con otros fines, ella habló de nuevo del tema con La Teja.

Joha contó que, dichosamente, ya está mucho mejor y más tranquila e intentando dejar el tema atrás porque reconoció que sí le dolió muchísimo.

“Creo que ya fue. He tratado de tenerlo ahí en el baúl con llave y dejarlo ir. Fue un capítulo muy extraño y doloroso, hasta cierto punto, que no me hizo sentir nada bien; pero ahorita lo veo como un aprendizaje”, comentó la guapísima y talentosa expresentadora de televisión.

“De cada cosa que me ha pasado en redes sociales o escándalos, siempre trato de sacar algo positivo, pero me siento muy bien, muy tranquila y tratando de no pensar mucho en eso”, agregó Villalobos.

La locutora dio las declaraciones a este medio el sábado pasado por la noche, cuando llegó al anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva para disfrutar con amigos del último concierto del grupo estadounidense CNCO, banda que le gusta bastante y cuyo final la puso a reflexionar sobre los ciclos que tiene la vida.

“Esto (la disolución de CNCO) lo que me hace es reflexionar que todo en la vida llega a cumplir un ciclo”, opinó.

Johanna Villalobos se mostró muy molesta con el montaje que le hicieron

Proyectos

Otro tema que habló Johanna fue de la televisión y la radio, y de si le gustaría regresar en algún momento, ya que, por ahora, está concentrada en otro tipo de proyectos.

“La tele y la radio me gustan mucho, pero no es algo que te diga que quiero regresar. Si pasa y es una buena oportunidad, yo estaría encantada y feliz; pero no es algo que anhele. Estoy muy feliz haciendo lo que hago ahorita”, consideró.

A lo que se refiere es a “Johanna Villalobos Pódcast”, un espacio de conversación donde habla de sexo, desamor, infidelidad y otros temas. También está muy enfocada trabajando como embajadora de marcas en redes sociales (influencer).

Johanna Villalobos fue parte de los casi 5 mil seguidores que fueron al último concierto de CNCO. (Manuel Herrera)

“El próximo año vengo con una nueva temporada del pódcast que va a ser un poquito diferente y estoy muy emocionada. Creo que dedicarme a lo mío ha sido el paso más importante en todo lo que he hecho estos años, y me siento muy contenta y feliz, y espero seguirlo haciendo muchos años más”, aseguró.

Johanna es graduada en Periodismo y su popularidad en el país es gracias a su paso por los canales 4, VM Latino o TD Más, y en emisoras como la Cadena Radial Costarricense, OK Radio!, o Los 40.