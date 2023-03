Keyla Sánchez llegó a 31 años y compartió las seis fotos más especiales para ella

La presentadora Keyla Sánchez está de fiesta, pues este lunes llegó a los 31 añitos.

Para compartir la felicidad que siente en este momento de su vida, la guapa ramonense publicó en Instagram seis fotografías con personas que son muy especiales para ella y que no la han abandonado en ningún momento.

Por supuesto, en la lista está su hijo Thiaguito, así como sus padres y su pareja Anthony Ramírez, sin olvidar a su amada abuela, quien falleció en febrero del 2022, pero su recuerdo sigue más que presente en Sánchez.

LEA MÁS: ¿Le tiró Keyla Sánchez un hachazo a sus amigos y compañeros del canal?

“La mejor manera de comenzar mis 31 años es con ellos… Las personas que han estado para mí en todo momento, que me han apoyado, motivado, levantado en cualquier circunstancia, que me han llenado de amor y fortaleza cuando yo, en mis fuerzas de humana ya no puedo más, los que me llenan de palabras y abrazos cuando más lo necesito, que me han ayudado a creer en mí y me refuerzan mis virtudes como mujer y como mamá y, lo más importante, que me hacen creer en el amor de una familia para toda una vida”, aseguró.

Desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños y que cumpla muchos más.