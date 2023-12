La Barbie del Porcionzón le echó sal a la herida que dejó Teletón en las “drag queens”

Carlos Ramos, el Porcionzón, fue Barbie en su regreso a El Chinamo.

Carlos Ramos, el popularísimo Porcionzón, le echó sal a la herida que dejó Teletón en las drag queens, luego de que el lunes en su regreso a El Chinamo apareciera vestido como el personaje de Barbie.

La interpretación del “menecazo” no cayó nada bien a una de las transformistas que se iba a presentar en Teletón este año con un show especial que fue cancelado por los organizadores de la maratónica, debido a la solicitud de varios grupos sociales.

Ekaterina Iser, una conocida drag queen costarricense, llevó a las redes sociales el malestar de ver al Porcio vestido como la muñeca de Mattel en el programa de fin de año de canal 7, y no se guardó nada al criticarlo.

“Hace unas semanas, la televisión nacional decidió cancelar un show que llevábamos semanas montando, con la excusa que no era apropiado un show de hombres vestidos de mujer para niños, lo cual no tiene sentido porque el show se iba a presentar a la 1 de la mañana, una hora de televisión para adultos. Hoy (el lunes) nos encontramos que este señor mal vestido de mujer, sí tiene derecho de presentarse en televisión nacional y en un horario que sí es para toda la familia”, consideró Iser.

Ekaterina Iser es una artista del transformismo que hace unos meses de transformó en Barbie con un look similar al que usó Porcionzón en El Chinamo. (Instagram)

Ella externó la crítica contrastando la versión de Barbie que había hecho hace un tiempo con la que hizo el Porcio, y pidió a la gente ayuda para encontrar las siete diferencias.

¿Qué dicen?

Ante la crítica, La Teja le consultó al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, quien defendió que lo que Porcio hace es humor y mencionó que no se puede comparar los públicos ni formatos de ambas producciones (El Chinamo y Teletón).

“Creo que es comparar cosas que no son, por lo menos en referencia a ese tema. Puedo hablar por El Chinamo y el Porcio no es la primera vez que presenta un personaje así (femenino)”, aseguró el productor de Teletica.

Asimismo, Acosta dijo que lo que el Porcio hace no es arte drag, sino humor. ”Jamás es drag queen”, refirió Alonso.

La Teja también habló con Carlos Ramos sobre la reciente crítica que le hicieron a su transformación de Barbie, y de la misma manera que la producción de El Chinamo, él mencionó que lo que hace es humor.

Esta fue la crítica de Ekaterina Iser a la presentación de Carlos Ramos, Porcionzón. (Instagram)

“Personifico un personaje humorístico. Es humor y no es con el afán de herir susceptibilidades. A veces la morbosidad está en la mente de las personas, siempre lo he hecho (sus transformaciones) con un toque humorístico y la Barbie es un personaje ficticio, una muñeca de plástico, es una marca y personificar marcas no es pecado”, comentó el Porcio.

Recalcó que su objetivo es solo el humor y que lo hace actualizándose con las tendencias del mercado y Barbie fue uno de los personajes de este año.

Carlos Ramos, el Porcionzón, antes de salir el lunes a escena en El Chinamo. (Instagram)

“La bronca está porque hubo mucho moralista que pidió lo de la Teletón y ahí surgió la controversia, que siempre las van a ver, pero a mí no me afecta en lo absoluto, Yo soy comediante, que me gusta hacer reír y nunca mi intención es ofender a nadie”, afirmó Ramos.

El Porcionzón contó que volverá a salir en El Chinamo el próximo domingo 17 de diciembre y adelantó que ya no habrá más interpretaciones de personajes femeninos, pues solo a Barbie la había considerado para esta temporada.

