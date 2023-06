La cantante Maite Perroni no deja que sus excompañeros de RBD conozcan su bebé

Un exintegrante de la banda RBD ha revelado que la actriz aún no deja conocer a su pequeña hija, quien nació el pasado 16 de mayo.

Boda Maite Perroni (Tomada de Instagram)

“Hablé con Maite, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”, dijo el cantante Christopher Uckermann a People en Español. Así mismo detalló que ya llegará el momento.

No hay duda que una mamá primeriza siempre va a querer proteger a su bebé y más los primeros meses de vida.

Por su parte, Uckermann confesó que su amiga Maite se encuentra en Estados Unidos, y aseguró que se encuentra muy feliz en la nueva etapa como mamá.

La actriz y su esposo Andrés Trovar habían anunciado la llegada de su primogénita con un tierno mensaje en Instagram: “Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro ¡amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos Lía”, escribieron.

Varios de los compañeros de RBD han acompañado a Maite en momentos muy especiales para ella.