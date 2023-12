Lisbeth Valverde contó todos los sacrificios que hizo para conocer a su guapo novio estadounidense

Lisbeth Valverde le contó a sus seguidores cómo conoció a su novio. (Instagram)

La guapa Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde dejó impactados a sus seguidores al contar todos los sacrificios que tuvo que hacer para conocer a su novio Travis Cones.

La macha mediante un en vivo en Instagram, habló con sus seguidores, donde uno de ellos aprovechó para preguntarle cómo se habían conocido ella y su novio, por lo que la guapa reina de belleza comenzó a soltar la sopa.

“Conocí a Travis en una isla en Belice, yo estaba en un concurso y él practicando jiu-jitsu (artes marciales japonesas) y cuando lo vi sí me encantó de primera entrada, y yo soy del tipo de persona que si me gusta algo se me nota, no juego de viva”, comentó.

La guapa contó que después de que llegó del almuerzo con sus compañeras de concurso vio un montón de hombres sin camisa y que la energía estaba candente. Lis agregó que sus compañeras dijeron que se iban a cambiar de ropa, pero ella decidió quedarse para darse un taco de ojo.

“Me le quedé viendo picosita a Travis, y él también me vio y se puso a caminar y a secarse el sudor, yo pensaba que él era como me lo había recetado el doctor. Yo en ese momento no tenía ninguna relación y venía saliendo de la universidad, estaba buscando qué iba a hacer con mi vida y cuando llegó a hablarme y todo comenzó”, agregó.

La macha reconoció que cuando empezaron a hablar no se entendían ni papa como decimos popularmente, ya que ella no hablaba inglés.

“Yo dije: ‘no puede ser que yo tenga la oportunidad de conocer a este hombre y que yo no hable inglés’, en ese momento me frustré demasiado y me propuse aprender inglés a como diera lugar, porque eso le abre puertas a uno hasta para tener conexiones con personas de otro país”, contó.

Lis, contó que ese día, ella le dio el usuario de Instagram para que después la buscará porque ese día no había Internet.

“Le tuve que tomar una captura de pantalla a mi nombre de Instagram, y hacerle una señal de cruz al teléfono, porque entre los nervios, la congoja, y el calor que hacía, no hice por dónde preguntarle el nombre y además se me hubiera olvidado. Cuando llegué al hotel empezamos a hablar”, comentó.

Después de todo lo que vivió, le pegó una sacudida a las redes de Travis y hasta lo cuestionó con ayuda del traductor, para ver si estaba casado o tenía hijos. “Siempre hablamos por mensajes, lo invité a la final del concurso en el que estaba, después de ganar me tenía que ir, pero me quedé una semana más con él y todo empezó a fluir”, agregó.

Ella regresó Costa Rica y Travis se fue para Texas, Estados Unidos, pero ambos se mantenían en comunicación.

Lisbeth ya había tenido novios, pero todos habían sido buena gente, no cómo Travis que es guapo y sexy. “Uno ocupa motivación, a alguien que uno vea y diga ay Jesús”, comentó.

Después de la aventura de Belice, él se vino a Costa Rica y le ofreció llevarla a Estados Unidos, por lo que ella se mandó a hacer una venta de garaje.

“Vendí todas mis cosas y me fui con Travis, esos meses me fui a Estados y aprendí inglés”, comentó.

La pareja ya tiene cuatro años de relación, y a pesar de que su novio le lleva 12 años, él cumple con todos los requisitos que ella buscaba en un hombre.