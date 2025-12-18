Lo que dijeron los creadores de los Chinaokes de las dos últimas parodias le quitará el sueño a más de un político

A más de un político se le quitará el sueño con la noticia que dieron los productores audiovisuales Melany Mora y James Meneses sobre los últimos dos Chinaokes de los seis que presentarán en la actual temporada del programa de Teletica, El Chinamo.

Este jueves se transmitirá la cuarta parodia en el programa de canal 7 y solo quedarán dos por emitir y aunque todos son sorpresa, sus creadores adelantaron a La Teja que en los últimos harán algo que hasta entonces no hicieron: hablar con nombre y apellido.

James Meneses y Melany Mora son las mentes creativas detrás de los Chinaokes de El Chinamo de Teletica. Fotografía: Cortesía Melany Mora. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: El Chinamo puso el dedo en la llaga con su primer Chinaoke

Mora y Meneses hicieron la revelación en una reciente entrevista con este medio, en la que hablaron del proyecto que asumieron por segunda vez para el programa de canal 7, del proceso que llevan y de las múltiples amenazas y ataques que han recibido por ello.

¿Cómo escogen los temas para cada Chinaoke?

James: Es bastante chiva porque nosotros trabajamos muy de la mano con el equipo editorial de Telenoticias, que es la sombrilla que cubre El Chinamo. Tenemos un acuerdo de libertad creativa, entonces lo que hacemos es proponer temas que nos suenan y lo que hacemos es una conversación como para perfilar los temas y los tonos. El guión, las decisiones creativas que involucran el desarrollo y construcción de todo esto, son nuestras.

El año pasado fueron los temas que estaban doliendo más a nivel nacional desde nuestra percepción y opinión y este año hicimos un ejercicio similar donde abarcamos temas que creemos que son importantes porque reflejan mucho las problemáticas sociales nacionales. Lo que más queremos nosotros con esto que hacemos es darle a las personas un espacio para que, a partir de la obra conceptual que se les está mostrando, puedan dar su opinión. Lastimosamente estamos en una época muy polarizada en donde la gente no está conversando tanto, sino que simplemente está dando su opinión y se va o hay como un tipo de resistencia a dialogar o conversar. Por eso es que hablamos de temas muy generales.

James Meneses y Melany Mora reconocieron que han recibido múltiples amenazas por los contenidos de los Chinaokes, especialmente vivieron esa situación el año pasado. Fotografía: Cortesía Melany Mora. (Melany Mora /Melany Mora)

¿Qué tipo de consecuencias han enfrentado producto de estas parodias?

Melany: Este año ha estado mucho más tranquilo, pero el año pasado sí fue muy fuerte porque nunca nos habíamos expuesto a este tipo de ataques, en donde incluso había amenazas de muerte y cosas que se tiraban muy al cuerpo hacia nosotros. Incluso sacaban noticias falsas o cosas para ponernos en mal y fue bastante duro.

LEA MÁS: Chinaoke pone el dedo en la llaga por la no clasificación de la Selección al Mundial y le tira a la Fedefútbol

Igualmente como esto que la gente lo reconozca a uno en la calle por este trabajo, eso de alguna u otra manera permea la identidad de uno. El año pasado personas que conocía, puntualmente, se enojaron conmigo; no me querían hablar por esto porque estaban a favor del Gobierno y demás. Tiene consecuencias reales en la vida cotidiana de uno y es complicado eso, pero en lo personal, nosotros nos sentimos muy responsables de las palabras que decimos porque creemos mucho que este tipo de crítica es por el pro del país. Es una manera no sé si de hacer control político, pero sí creemos que la sátira es bien importante en las sociedades y ese tipo de voces que vienen desde el pueblo y no desde alguien con algún interés específico.

James: Yo como he estado tan expuesto a críticas y mucho discurso de odio por ser “memero” estoy muy acostumbrado a las amenazas de muerte, a la gente muy enojada; sin embargo, creo que cualquier consecuencia que enfrentemos es por hacer algo que anteriormente no se ha hecho en Costa Rica, porque sabemos que en nuestro país hay un fantasma de autocensura terrible. Se puede decir que a veces nos da ansiedad, miedillo, porque siempre está esta emoción de cómo será el impacto hacia la gente, pero creemos que al fin y al cabo, fuera de cualquier repercusión, lo que importa es que el odio y el amor es parte de esto. Ojalá pudiéramos estar en un ambiente que fuera más cínico, diplomático y no tan violento, pero creo que conforme avanza el tiempo uno se blinda y forma capacidades para poder afrontar mejor cualquier crítica.

El primer Chinaoke de El Chinamo 2025 abordó el tema de la crisis educativa y de infraestructura y seguridad en las escuelas y colegios. Fotografía: Captura. (Chinaoke/Chinaoke)

¿Han sentido miedo producto de esto?

Melany: Yo sí, por supuesto. Es que el año pasado pusieron la ubicación de donde vivía y se metieron con mi familia. Literalmente dijeron que qué lástima que yo tan joven iba a parecer un día de estos muerta. Me daba bastante miedo salir a la calle en esos días. A mí sí me dio bastante miedo. No sé, el año pasado sentía ese odio más organizado.

James: Yo sí vivo como en una burbuja porque es una burbuja muy del comunicador nacional que, de alguna forma no está tan expuesto a la tangibilización de esas repercusiones. Da taquillo, pero no es algo que me afecte tanto día con día.

LEA MÁS: Alcalde de Puntarenas está enojadísimo por Chinaoke que se grabó en cantón central de la provincia

¿Si el clima político en el país hubiera sido otro consideran que la reacción de la gente habría sido distinta?

James: No me gustaría verlo tan personal porque no es un tema de nosotros como tal sino del clima político que cualquier persona que vaya a decir cualquier cosa va a ser víctima de esas críticas y de cualquier daño que pueda repercutir o generar ese odio que sabemos que existe en las redes. Somos víctimas de eso porque somos unos chiquillos más que hablan y dan su opinión y se multiplica por la plataforma que tenemos. Pero somos unos actores más de tantos que están dispuestos a posicionarse y decir sus cosas a pesar de que incomoden al poder que se ha estado implantando a nivel social y político. Claro, entre más se agrave, se modifique y altere la concepción de la democracia, va a ser mucho más ese odio, las cosas siempre van a ser más en blanco y negro y eso va a ser un problema, pero son parte de lo que está sucediendo a nivel político; pero no sabría si la cosa estuviera distinta cómo sería: si mejor o peor. Está como está y así nos la jugamos.

La grabación de este Chinaoke que expuso la crisis turística que enfrenta el país por la inseguridad y los altos precios generó molestia en la Municipalidad de Puntarenas. Fotografía: Captura. (Captura de video/Captura de video)

Son 6 Chinaokes esta temporada, ¿qué podemos esperar de los que faltan?

James: No podemos decir mucho, pero es importante entender que esto es una opinión meramente nuestra, un reflejo de nuestra realidad y de lo que nosotros creemos que es importante y relevante. Este jueves sale un Chinaoke que es muy especial porque es muy distinto a lo que se ha transmitido en televisión, y queremos escuchar lo que piense la gente de que algo así se visibilice en pantalla. Los últimos dos tienen una carga política altísima, más por un tema electoral, por un tema de que se está terminando un periodo presidencial y va a iniciar otro, entonces dado este panorama, sí creemos que son los Chinaokes más políticos que han salido, al menos bajo nuestra dirección. Ojalá la gente esté expectante.

Melanie: Los dos últimos Chinaokes serán meramente de política y llevan nombre y apellido. Hasta el momento, nuestros Chinaokes no han tenido caras, en los últimos dos sí las hay.

LEA MÁS: Creadora de Chinaoke cuenta por qué grabaron el “Popurrí para despedir a un turista” en el centro de Puntarenas

¿Pensaron que la sección iba a salir del aire este 2025 por tanta polémica que hubo el año pasado?

James: Nosotros vimos un clima extremadamente favorable este año para hacerlos y desde Teletica se vio muy viable seguir haciendo ese tipo de cosas porque la recepción fue muy amplia. Mucha gente se vio atraída por el morbo y la polémica y otra se ve muy identificada con lo que estamos visibilizando, que son temas que se han dejado de lado en la televisión abierta. Esperamos seguir teniendo esa plataforma porque creemos que con ello podemos seguir haciendo muchas cosas de interés social.