Creadora de Chinaoke cuenta por qué grabaron el “Popurrí para despedir a un turista” en el centro de Puntarenas

Melany Mora, una de las creadoras de los controversiales Chinaokes, explicó este miércoles a La Teja por qué la más reciente sátira emitida en El Chinamo se grabó en el centro de Puntarenas y no en otro destino turístico del país.

Este martes, el programa de fin de año de Teletica transmitió “Popurrí para despedir a un turista”, un Chinaoke inspirado en la inseguridad y los altos precios que han puesto contra la pared al turismo en Costa Rica en los últimos años.

El Chinaoke más reciente de El Chinamo se grabó en el centro de Puntarenas y dejó enojadísimos a las autoridades locales. (Captura/Captura)

Grabación en el Puerto desata polémica

La producción del Chinaoke se realizó en puntos icónicos del Puerto, como el faro, el muelle y el Paseo de los Turistas, una decisión que tiene enojadísimo a Randall Chavarría, alcalde del cantón central de Puntarenas.

El jerarca municipal aseguró que el video afectará negativamente la imagen turística y comercial de la provincia, pues —según él— utiliza locaciones emblemáticas para abordar una problemática que no refleja la realidad de la llamada Perla del Pacífico.

“Es doloroso que nuestro destino turístico, que no es de los más inseguros a nivel país, sea afectado con el efecto visual presentando a extranjeros llenos de sangre y asesinos amedrentando a nuestros turistas. Esto no sucede en Puntarenas y daña la imagen de nuestro distrito, de nuestro cantón y de nuestra región y creo que de nuestro país”, afirmó el alcalde porteño en un video difundido por la Municipalidad de Puntarenas.

Chavarría elevó el tono y lanzó un mensaje directo a la televisora.

“Le hacemos un llamado de atención a René Picado (presidente de Teletica) y a don Alonso (Acosta, productor) para que antes de tomar como ejemplo nuestros lugares verifiquen los datos de la región y el distrito, para que no nos afecten directamente al comercio”, afirmó.

Además, recalcó el impacto económico que este tipo de contenidos podría tener.

El más reciente Chinaoke se grabó en el centro de Puntarenas. (Captura/Captura)

“Están dañando el visitamiento de Puntarenas y el distrito primero solo sobrevive de una actividad que es el turismo. No es justo para los comerciantes porteños, no es justo para la Municipalidad de Puntarenas, este tipo de Chinaokes”, expresó.

El alcalde incluso mencionó estadísticas de criminalidad y delitos contra la propiedad del último año que respaldan su posición.

“Censuramos como Gobierno Local y como comercio este Chinaoke“, dijo el alcalde.

“No estamos hablando de Puntarenas”

Ante los señalamientos, La Teja conversó con Melany Mora, quien reaccionó a las afirmaciones del alcalde y explicó por qué eligieron Puntarenas para grabar el tercero de seis Chinaokes que produjo junto a James Meneses para esta temporada de El Chinamo.

"Popurrí para despedir al turista"

“Quiero recalcar mucho que nosotros no estamos acá hablando de Puntarenas con este Chinaoke, estamos hablando de lo que pasa en nuestro país y lo que decidimos fue grabar en el Paseo de los Turistas, justamente, por su valor histórico como el lugar, literalmente, donde deberían pasear los turistas, donde llegan un montón de turistas al día y cruceros y además es un lugar que ha sido muy emblemático para muchas familias costarricenses, incluyendo la mía”, expresó la comunicadora.

Crítica al abandono del Estado

Melany añadió que, como territorio costero, Puntarenas forma parte de zonas que han enfrentado una realidad difícil.

Melany Mora y James Meneses son los creadores de los Chinaokes. (Melany Mora /Melany Mora)

“Como territorio costero, Puntarenas es parte de los sitios que han sufrido el abandono sistemático del Estado y eso es una cosa innegable y que no creo que deberíamos ocultar, sino señalar”.

El problema va más allá del Puerto

La creadora del Chinaoke enfatizó que las situaciones que se mencionan en la letra no son exclusivas de Puntarenas.

“Pero, efectivamente, esto que hablamos en el video y que mencionamos como parte de la letra, son cosas que están pasando en Tamarindo, en Conchal, que son lugares donde ya se dolarizó e incluso se habla más en inglés que en español. Entonces es una locura sentirse extranjero en su propia tierra y sentir que se nos robó este paraíso que nos pertenece”, dijo.

Rechazo a la censura

Mora recalcó la importancia de escuchar todas las voces, pero señaló que en este caso las críticas provienen desde una posición de poder.

“Es muy importante escuchar lo que dicen las personas de los lugares que se retratan, pero esto viene desde un lugar de poder. Además, nosotros estamos completamente en contra de la censura y esto también es libertad de expresión. Realmente no creo que estemos diciendo ninguna mentira tampoco; ojalá estuviéramos diciendo mentiras”, afirmó.

Alcalde de Puntarenas enojada por Chinaoke: todo esto dijo

“No estamos exagerando”

La comunicadora también defendió ejemplos concretos utilizados en el Chinaoke.

La joven mencionó que, por ejemplo, lo que mencionan en el Chinaoke de un casado a 15 mil colones no es falso. Ella hizo un rastreo y encontró un lugar donde el casado lo venden, incluso, a 16 mil colones.

Finalmente, Mora aseguró que la sátira busca reflejar una realidad que atraviesa distintas áreas del país.

“Es bastante horrible lo que está pasando en nuestro país en muchas áreas y esto habla de muchísimas cosas a través del turismo, del costo de la vida, de la inseguridad… que todo eso también es lo que está haciendo que se ahuyenten los turistas, tanto nacionales como extranjeros”, concluyó.