Luis Miguel Rojas, experiodista de Teletica, niega que le tiró al canal cuando fue despedido, pero videos dicen lo contrario

El periodista Luis Miguel Rojas volvió a dar de qué hablar gracias a las opiniones o comentarios que hace en sus historias de Instagram y que tienen que ver con su antiguo trabajo en Teletica.

El exreportero de De boca en boca hizo unos videos la noche del miércoles para aclarar que nada de lo que ha publicado La Teja en los últimos días sobre él es cierto y que, como periodista, él “tiene la libertad de hablar de quién sea” y de “publicar lo que sea”.

Según el vecino de Pérez Zeledón, él nunca ha hablado mal de canal 7, de donde fue despedido o al menos no se le renovó su contrato por servicios profesionales en julio pasado, sin embargo, tenemos videos que dicen lo contrario.

“Venenito”, como le dicen algunos en el gremio, asegura que este medio inventa noticias sobre él para hacerlo “quedar mal” y que es “mentira” que haya hablado de un formato de Teletica en el que reveló que todo es montado.

Luis Miguel Rojas asegura que es "mentira" que haya hablado de Teletica

Sin embargo, como que olvidó cuando hizo una historia en la que hablaba del reality de Miss Costa Rica, “Camino a la corona”, en el que aseguró que era “montado” y que él lo sabía muy bien porque era testigo directo por haber trabajado en esta televisora.

Acá le recordamos textualmente qué fue lo que dijo ese 8 de agosto y, por si acaso, también le adjuntamos el video que lo evidencia.

“El primer episodio del reality show ‘Camino a la corona’ en el que el Miss Costa Rica va a mostrar el camino, el reality show. ¿Ustedes saben que es un reality show? Es un show de realidad, de algo que sucede en el momento, algo que no es planeado, algo que sucede y que va pues fluyendo, en canal 7 no, eso sí les critico. A mí no me gusta criticar, pero no son muy buenos con el tema de los reality, cómo hacer reality, siempre prefieren hacer las cosas como montadas o armadas y la verdad eso el público lo nota”, mencionó en sus historias.

Luis Miguel Rojas le tiró con todo a Teletica

Ahora, como se le hizo un mosquero, se justificó diciendo que él estaba hablando de “La casa de los famosos” (reality de Telemundo), pero el video es más claro que el agua.

“Esto es mentira. ¿Y saben por qué le voy a decir esto?, porque yo quiero que mis compañeros, excompañeros (corrigió), exjefaturas, las personas que trabajan conmigo sepan que es mentira, se dejan llevar por un titular y se molestan. Es mentira, yo no dije nada del programa, yo no dije nada de los presentadores, yo ni dije nada de mi exjefa, yo no dije nada de los periodistas, yo no dije nada de la empresa, yo no dije nada, no. Yo estaba hablando de La casa de los famosos”, mencionó en la historia que hizo este 6 de setiembre.

Este año Teletica hizo un reality sobre el Miss Costa Rica, llamado 'Camino a la corona', y según dijo el periodista, en el canal no saben hacer ese tipo de formatos. (Instagram)

Rojas además aseguró que en las notas que publicamos “no van a encontrar ninguna frase” donde él haya dicho “algo mal del programa, nada”. ¿Será que el video nos lo inventamos usando la inteligencia artificial? Pues no.

Otro refrescamiento

Ahora bien, también le recordamos a Luis Miguel que él mismo fue el que dijo en sus historias de Instagram que iba a contar lo que le hizo Keylor Navas en el concierto de Christian Nodal, porque “en el canal” no podía hacerlo. Dando a entender que en Teletica no lo dejan hablar mal del portero de la Selección Nacional.

En esa ocasión, del cual también tenemos video (ya que él mismo los está pidiendo) contó que el arquero nacional lo hizo borrar unos videos de su celular, que le había hecho en el concierto.

“Me pasó algo con un futbolista, bueno con Keylor Navas, ya que en el canal no lo puedo decir”, inicia diciendo en el video en el que se evidencia nuevamente que habló de la televisora en la que trabajó.

Acá le volvemos a adjuntar el video que bajamos precisamente de su cuenta de Instagram @luismiguell7.

Periodista de De boca en boca contó lo que le hizo Keylor Navas

Y ni qué decir cuando hizo otro comentario en sus redes diciendo que jamás volvería a trabajar en televisión, al menos que sea como presentador principal de un programa, porque estaba harto de trabajar con “gente estúpida” y con “egos”. También tenemos pruebas de eso y tampoco fue invento de nosotros.

Eso lo dijo justo días después de haber salido del canal del trencito, donde trabajó solo unos meses.

Como dice el dicho, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y más ahora con las redes sociales donde todo queda grabado. Entonces, ¿quién dice la verdad y quién está mintiendo ahora?