Luego de que Nicole “Coco” Roper encendiera las alarmas por una nueva situación de salud que vive y que la mandó al hospital este miércoles, su mamá, Lynda Díaz, hizo un importante comunicado por medio de sus redes sociales.

Díaz les informó a sus seguidores la decisión de cancelar la transmisión en vivo que, de un tiempo para acá, viene haciendo los miércoles por la noche, por un asunto familiar que la tiene corriendo.

Lynda Díaz y su hija Coco Roper en el pasado durante una hospitalización de la creadora de contenido. (Instagram)

LEA MÁS: Entre lágrimas, Coco Roper clama por oraciones por nueva emergencia de salud que enfrenta

“Me ha surgido una emergencia familiar”

“Hoy (miércoles) tenía programado nuestro live, como de costumbre. Lamentablemente, me ha surgido una emergencia familiar que requiere de mi atención y debo viajar de inmediato”, afirmó Lynda en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

Si bien la empresaria no dio detalles de qué asunto familiar debía atender, no hay duda de que se trata de la emergencia de salud de su hija del medio.

Lynda vive en Miami y Coco en Austin, lo que hace sospechar aún más que con “emergencia familiar”, Lynda se refería a la situación de su hija.

Lynda Díaz hizo este comunicado en sus redes luego de que Coco Roper diera a conocer el difícil momento que enfrenta. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Coco Roper recibe una durísima noticia en el día de su cumpleaños

“Les pido nuevamente mil disculpas y les agradezco de corazón su comprensión. Espero que muy pronto podamos retomar ese ratito tan especial que compartimos juntos”, afirmó.

Esto le pasa a Coco Roper

La exmodelo y expresentadora publicó el comunicado minutos después de que Coco dio a conocer que tenía los niveles de creatinina sumamente elevados y que sus riñones estaban fallando.

“El día antes de Acción de Gracias y voy camino al hospital. Tengo mi creatinina en 5,36 y los riñones están fallando de una manera muy agresiva, así que necesito todas las oraciones posibles porque sé que Diosito está a mi lado y que todo va a estar bien”, expresó Coco entre lágrimas en un video que compartió en redes.

Coco Roper con nueva emergencia de salud

LEA MÁS: Piloto fallecido en el accidente de Florida, en el que involucraron a Lynda Díaz y a Coco Roper, estuvo en Costa Rica