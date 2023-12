Lynda Díaz sacó las uñas y respondió a los que la llaman mala madre: “Que no jodan”

Lynda Díaz sacó las uñas para defender su rol de mamá. Instagram. (Instagram)

La expresentadora de televisión Lynda Díaz aprovechó la víspera de la Navidad para aclarar por qué ella no está cuidando a su hija Nicole “Coco” Roper, quien lucha contra una enfermedad desde hace cuatro años.

Díaz hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram mientras se estaba maquillando. Lo primero que hizo fue decir “Nicole está mucho mejor, en este momento está con Lynda Liz y se andan haciendo las uñitas”.

Luego, la puertorriqueña recordó que al inicio, cuando Coco se enfermaba, toda la familia se iba hacia donde estaba ella, volaban de inmediato y para ella era muy desesperante estar lejos de su hija.

“Eso no quiere decir que sea una mala madre, porque no he estado en la cama, con mi hija, en estos cuatro años.

“‘Qué clase de madre es usted’, ‘usted es una mala mamá', son algunas de las cosas que me dicen y algunos quieren que me vaya para Texas para demostrar que soy una buena madre”, dijo.

Lynda comentó que aunque ella quisiera estar con su hija todos los días, es imposible, porque necesita trabajar para atender a su hija.

“Una señora me decía que no podía vender nada, porque mi hija está enferma. Yo no puedo dejar de trabajar porque Nicole está enferma, en otros momentos he corrido, porque corro para ir a verla.

Nicole "Coco" Roper está enfermita desde hace 4 años.

“Muchas veces he puesto a los demás miembros de la familia a un lado por irme con Nicole. Ella está en este momento con Lynda Liz, está muy bien, con los mejores doctores, entonces no hay necesidad. Gracias a Dios ella salió y está bien”, dijo.

La expresentadora invitó a la gente a que, antes de mandar mensajes juzgándola, piensen primero lo que van a decir.

“Estoy hablando de la gente que me manda mensajes feos, tengo gente hermosa, de vez en cuando llega un mensaje feo y digo qué corazón debe tener una mujer, a veces la envidia la carcome, para mandar en esta época mensajes tan hirientes, no entiendo por qué.

“Me levanto un día como hoy a las 7 de la mañana y lo primero que veo es un mensaje insultándome. Quiero agradecerle a la gente que me apoya con mis productos, seguiré trabajando aunque me critiquen, estoy haciendo un buen trabajo, no tengo cargo de conciencia de mala madre, porque soy la madre que soy”, destacó.

Lynda llamó cacatúas a quienes le tiran y les pidió que, si no la quieren, que la dejen de seguir. “Que no jodan”, recalcó.