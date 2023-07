Maricruz Leiva sobre quemaduras: “El ardor es 24 horas y las cicatrices son horribles”

Maricruz Leiva dice estar tranquila y a la espera de lo que decida el juez sobre su caso contra la doctora Fallas. (Jorge Castillo)

La próxima semana se sabrá si Maricruz Leiva y la doctora Fallas Guevara tendrán que verse la cara frente a un Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial.

Ya han pasado casi cinco años desde que la periodista estuvo al borde de la muerte y ella asegura que aún sigue sufriendo las consecuencias de la supuesta mala praxis que cometió la doctora.

La presentadora de televisión sufrió quemaduras en su espalda y abdomen, luego que le hicieran una lipoescultura láser, y eso la llevó a estar internada en cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios más de tres meses.

A pesar de todo ello, la comunicadora dice haber perdonado ya a la doctora y que si decidió seguir con el proceso penal es porque quiere que se haga justicia para así evitar que alguien más pase por lo mismo.

La doctora está acusada por parte del Ministerio Público por el delito de lesiones culposas y el 21 de julio se podría definir si este caso se debatirá en un juicio oral y público.

LEA MÁS: Caso de Maricruz Leiva y la doctora que la operó tiene un nuevo capítulo

- Primero que nada, ¿cómo sigue de salud?

Te puedo decir que estoy bastante bien, pero más bien te voy a decir lo que tengo malo. Lo que tengo malo es que el ardor y el dolor no se quita. El ardor es 24 horas y las cicatrices son horribles, pero a parte de eso puedo decir que estoy bastante bien. Gracias a Dios anímicamente estoy bastante bien y mentalmente ya estoy bien.

Yo estuve muy mal mentalmente porque no es fácil pasar por todo lo que pasé, estar tantos meses aislada, sola, sola en mi cuarto, además de todas las cosas dolorosas que pasé a nivel de dolor físico son inexplicables, la cantidad de operaciones que me hicieron, las transfusiones de sangre, pero ¿sabe una cosa?, todo pasa y lo bueno es tener una buena actitud ante la vida y seguir adelante, ¿qué me queda?

LEA MÁS: OIJ repite procesión que vivió Maricruz Leiva

Maricruz estuvo internada más de tres meses en el hospital después de su cirugía estética. Archivo

- ¿Cómo logra tener esa mentalidad después de todo lo vivido?

Me ayudó mucho la siquiatra y obviamente sigo con mi sicóloga, Maricruz Quesada, pero mi terapia más valiosa ha sido de alguna manera haberme entregado a Dios, todas mis cargas se las entregué a Dios.

Me arde mucho la espalda, el dolor es insoportable en algunos momentos y además, se me junta con la menopausia, hay momentos que solo el hielo me calma, pero hasta a eso se acostumbra uno, ¿qué voy a hacer? Tengo que tratar de tener buena cara, de ser feliz y mi ahora nada me detiene solo me queda seguir hacia adelante.

- ¿Cómo siguen las cicatrizaciones?

Sigo con mi terapia de aceites esenciales, además de que me pongo una manteca especial para dormir y me pongo un ungüento también de manteca de karité que la uso en la mañana, tengo que estarme poniendo eso porque mi piel es como la piel de la cebolla porque yo tengo en el 40 por ciento de mi cuerpo injertos de apenas una pequeña capa de piel que lograron de alguna manera regenerarse, lo que nunca se regeneró fueron los nervios por eso el ardor completo que tengo y, el calor es porque no tengo glándulas sudoríparas. Manejar esos calores y ese ardor ha sido un poco duro.

El doctor Joaquín Sánchez Caballero me dijo que médicamente ya no hay mucho que hacer por mí y lo que iba era a investigar en clínicas de Estados Unidos para ver si sale alguna terapia de piel que me pueda ayudar.

LEA MÁS: Doctora que operó a Maricruz Leiva salió bien librada del juicio del Colegio de Médicos

Así va el proceso de sanación de la periodista Maricruz Leiva a cinco años de su cirugía. Cortesía

- ¿Cómo se siente al saber que ya se va definir si su caso se eleva a juicio o no?

Yo todo lo he puesto en manos de Dios, a nivel personal renuncié a cualquier pretensión, yo ya perdoné a la doctora, créame que la perdoné, a pesar de que ella sigue mintiendo y diciendo cosas feas, y lo sé porque la gente me escribe para enseñarme porque no la sigo a ella.

Yo lo puse en manos de Dios y si algo sale de esto es porque Dios va a querer, si Dios quiere que ella salga como si nada Él sabrá por qué, yo siempre confío en que Dios va a hacer algún tipo de justicia y confío en eso y es lo que me dio paz.

- Entonces, ¿por qué decidió seguir con el proceso penal?

En eso si quisimos seguir adelante porque pienso que la justicia terrenal se tiene que hacer y sí llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero será al final lo que el tribunal decida, lo que Dios decida y yo confío en las autoridades de Costa Rica y estoy segura que el Ministerio Público va hacer una gran labor y se va poder hacer justicia en mi caso.

LEA MÁS: Maricruz Leiva cumple un año de haber vencido la muerte y muestra fotos de su recuperación

El cirujano plástico Federico Macaya (blanco) y los abogados Mauricio Brenes (de anteojos) y Avi Maril acompañaron a la periodista en el 2019 para hablar su supuesta mala praxis. (Mayela López)

- ¿Pretende sacarle dinero por el daño moral y físico?

Eso de sacarle dinero me hace gracia. Primero que todo ya me han dicho que ella no tiene nada a nombre de ella y el dinero a mí no me interesa. Ellos tampoco quieren conciliar porque ella está convencida que no hizo nada malo. Yo plata de ella no necesito porque soy una mujer muy trabajadora, tengo mi casa, no soy ambiciosa. Yo todo lo pongo en manos de mis abogados y hago lo que Mauricio Brenes y Avi Maril digan porque son los que saben.