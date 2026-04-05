Mary Escalante sobre su regreso a la televisión: “No puedo dejar de sonreír, fue una noticia espectacular”

La periodista deportiva Mary Escalante está contando los días para regresar a la televisión, una noticia que la tiene con mucha felicidad y que no podía creer cuando se la dieron.

Escalante volverá a la pantalla el domingo 26 de abril, casi tres años después de “salir del aire” tras la decisión de Repretel de apagar las cámaras de Conexión fútbol por un tiempo indeterminado.

Mary Escalante está más bella que nunca para iniciar su segundo tiempo en la televisión costarricense. Fotografía: Cortesía Mary Escalante. (Cortesía/Cortesía)

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Mary era parte de los panelistas del programa deportivo que la televisora de La Uruca renovó y lo revivirá en pocos días en una nueva temporada de solo ocho episodios que se transmitirán por canal 6.

El regreso del show televisivo tiene bastante emocionada a la macha, quien reconoció en una entrevista con La Teja que estaba añorando volver a las cámaras. Esto nos dijo de su regreso.

-Repretel la confirmó en la nueva temporada de Conexión, ¿cómo se siente con la noticia?

Estoy con mucho agradecimiento y con mucha emoción, felicidad y nervios, porque a pesar de que ya conozco a la mayoría de mis compañeros, son casi tres años después que volvemos. Creo que mi mayor sentimiento es agradecimiento con Repretel y con Dios que me dan la oportunidad de volver a hacer las cosas que me gustan, de volver a llegar a la casa de cada uno de los costarricenses que de verdad aman y valoran este programa como nosotros lo hacemos. No puedo dejar de sonreír, ha sido una noticia espectacular.

-¿Soñaba con regresar a la tele?

La verdad sí, no voy a mentir. Sí añoraba volver a la televisión y ¿qué mejor manera que volver a mi casa y en el programa que me dio a conocer, que fue Conexión? Me llena de mucha emoción y agradecimiento volver a estar cerquita de las familias y personas que me escriben a diario preguntando por el programa y mi regreso.

Mary Escalante integró la temporada de Conexión fúbtol que Repretel finalizó el 28 de julio del 2023. Fotografía: Archivo LT.

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-¿Qué Mary vuelve?

A nivel profesional, una Mary mejor preparada, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de aprender porque viene una época muy importante, que es el Mundial (Norteamérica 2026). Conexión es un programa de mucho conocimiento. Regresa una Mary alegre, divertida, que le entra con todo a los juegos. Estoy lista para poder compartir con mis compañeros y de fijo todos la vamos a pasar bien.

-¿Cómo surgió la oportunidad de volver a la tele?

Conversé con Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel) hace unas semanas y él me planteó la oportunidad de regresar, pero no había nada definitivo en ese momento. Pablo me preguntó que si estaba interesada en volver en caso de que el programa regresara y obviamente ni lo pensé, le dije que por supuesto que sí. A las semanas nos confirmaron que el programa volvía y ya se oficializó que vamos al aire el 26 de abril.

-¿Qué le llama la atención de este proyecto?

Conexión es un programa familiar y me permite estar muy cerca de las familias costarricenses y de sentir su amor. El programa es muy querido por el público. También es un programa muy divertido que me permite desestresarme y que la gente me conozca por quien soy. Es un programa que está lleno de personas superespeciales, superprofesionales, que aman lo que hacen y de las cuales aprendo todos los días. De verdad que es un programa que me da muchísimo y en el cual yo siempre entrego todo y estoy lista para entregar aún más, por eso ni siquiera pensé un minuto en decir que sí.

Este es el elenco oficial de la nueva temporada de Conexión fútbol, que Repretel estrena el domingo 26 de abril, a las 7:30 de la noche, por canal 6. (Instagram/Instagram)

-Hay nuevas incorporaciones en el elenco, ¿qué opina de esas llegadas?

Viviana Calderón es una persona con muchísima trayectoria y a quien respeto muchísimo. Ella le dará su toque y carisma como presentadora. En el pasado Vivi había ido como invitada y le fue superbién; estoy segura que esta va a ser una temporada que ella va a disfrutar mucho y vamos a hacer una familia.

Sebas (Sebastián Ocampo) y Mattía (Masanés) son superjóvenes y estoy segura que esto será importante para poder llegar a una audiencia mucho más joven. Ellos tienen mucho carisma, adrenalina y emoción y de fijo nos ayudarán a los más grandes a actualizarnos sobre los gustos de los jóvenes de hoy en día. Estoy segura que les va a ir increíble.

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-El programa vuelve renovado con un formato semanal de solo los domingos y ahora por canal 6, ¿qué piensa de ese ajuste?

Siento que canal 6 es una plataforma en la cual las personas nos van a ver mucho más. Que sea un día a la semana no va a quitar el hecho de que todos los costarricenses van a querer venir al programa porque en esta nueva etapa será en vivo y vamos a tener público y premios.

-¿Cuánto le sorprendió la noticia del regreso del programa porque pasaba el tiempo y no se sabía nada?

Me sorprendió mucho, pero no me pareció algo extraño. Conexión es un programa que la familia costarricense quiere muchísimo y desde que lo cerraron me preguntaban todos los días cuándo volvía. De verdad, la cantidad de mensajes era increíble. Tenía la esperanza de que Repretel escuchara a la audiencia costarricense que quería el programa de vuelta y se dio. Sí me sorprendió que fuera solo un regreso para ocho programas, pero estoy segura que va a ser la pizquita que se necesita para que esto vuelva a encender y Dios primero seguir con el programa por más tiempo.

Mary Escalante es hija del reconocido periodista deportivo Fabio Escalante.

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