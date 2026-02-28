Modelo Ángeles Morales vive un calvario a cuatro meses del accidente que la mandó al hospital

La modelo costarricense “plus size” Ángeles Morales, no ha tenido meses fáciles desde la madrugada del 30 de octubre del 2025, cuando sufrió un accidente de tránsito en las inmediaciones del puente Juan Pablo II, en La Uruca.

Ángeles viajaba con un amigo en un vehículo que circulaba en contravía por ese sector y se toparon de frente con un tráiler que los colisionó.

Ángeles Morales sigue "de baja" tras el accidente que sufrió en octubre pasado. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Modelo Ángeles Morales sufrió fuerte choque en La Uruca y está hospitalizada

El impacto la envió de emergencia al hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros, donde fue intervenida quirúrgicamente por una fractura del fémur izquierdo.

La joven, de 28 años, permaneció internada varios días y, tras salir del hospital, inició un proceso intenso de terapias físicas y psicológicas. Aunque su recuperación ha avanzado considerablemente, el calvario parece estar lejos de terminar.

Una segunda operación que la llena de angustia

En conversación telefónica con La Teja este jueves, la también exparticipante del Miss Universo Costa Rica San José 2024, confirmó que deberá ingresar nuevamente al quirófano, ya que la cicatriz de su pierna desarrolló queloide (cicatriz que crece más de lo normal después de una herida).

“La gente lo ve a uno poniendo cosas en redes sonriendo y feliz, pero nadie sabe lo que hay detrás de esa sonrisa, cuántos sentimientos reprimidos, cuánta frustración. Ha sido la etapa más dura de mi vida, aunque sé que después de esto hay un aprendizaje muy fuerte”, afirmó en un momento especialmente emotivo de la entrevista.

Actualmente ya dejó el bastón y camina sola, mucho mejor que en los primeros meses; sin embargo, una nueva cirugía significa reiniciar parte del proceso de recuperación, extender la incapacidad y seguir sin poder trabajar con normalidad.

Su incapacidad vence el 10 de marzo y un día después tiene cita con el traumatólogo. Aunque desea recibir el alta médica, reconoce que lo ve difícil ante la intervención que le indicaron.

Ángeles Morales mostró que su cicatriz desarrolló queloide, por lo que la deberán operar de nuevo según le informaron hace unas semanas. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Modelo Ángeles Morales reaparece en cama de hospital tras fuerte choque: esto dijo

Sin ingresos y dependiendo de otros

Ángeles trabaja de manera independiente como community manager, además de modelo y creadora de contenido. Su condición laboral ha complicado el pago de incapacidades, por lo que aseguró que durante estos cuatro meses no ha tenido ingresos económicos.

“Es difícil estar incapacitada sin tener un pago y eso me ha afectado mucho emocionalmente y en todos los aspectos porque me ha tocado pasar por muchas cosas que nunca imaginé en mi vida”, destacó.

Prácticamente ha vivido de la caridad y el apoyo de quienes han estado a su lado, ya que al estar incapacitada no puede generar ingresos.

Ángeles Morales el día del accidente, la madrugada del 30 de octubre pasado. (Instagram/Instagram)

Amigos que desaparecieron y situaciones indignantes

Uno de los golpes más fuertes que ha enfrentado no fue físico, sino emocional. Según contó, muchos amigos desaparecieron cuando más los necesitaba.

“Cuando pasás cosas así te das cuenta de quiénes realmente son tus amigos y con quiénes puedes contar”, dijo.

Solo su familia y dos amigas han permanecido firmes a su lado. Además, reveló que algunas personas que se ofrecieron a ayudarle económicamente le pidieron cosas a cambio que jamás imaginó.

“Acudí a muchos amigos y me salían pidiendo favores sexuales, fotos y videos; situaciones que lo denigran a uno como mujer. Nosotras no somos objetos”, expresó con firmeza.

Ángeles Morales junto a Ángelica, una de las amigas que "me han sostenido" en este proceso. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Modelo Ángeles Morales muestra resultados de su alcoholemia y revela qué pasó con su noviazgo tras el accidente

Aseguró que, gracias a Dios y al respaldo de quienes no la han soltado, no ha tenido que hacer nada que vaya en contra de sus principios y valores, aunque reconoce que depender económicamente de otros ha sido sumamente difícil.

Depresión, ansiedad y medicación

El impacto del accidente, sumado a otro proceso personal previo del que prefirió no hablar, la llevó a enfrentar episodios de depresión y ansiedad.

“Me he tenido que medicar más de una noche para poder dormir y que la ansiedad por todo esto no me consuma. Estoy medicada por depresión y ansiedad”, aseguró.

La carga emocional de no poder trabajar, sentirse limitada físicamente y atravesar dificultades económicas ha marcado profundamente esta etapa de su vida.

“Siempre fui la que podía sola”

Con todo ese peso sobre sus hombros, Ángeles intentó encontrar una explicación a lo que está viviendo y sobre el porqué a ella. Rápidamente encontró respuesta.

“Porque siempre era la mujer independiente, la que podía con todo sola, la que resolvía y no necesitaba nada de nadie”, dijo sobre las razones que halló.

Hoy, desde casa y rodeada únicamente de quienes demostraron ser verdaderamente incondicionales, intenta levantarse de las cenizas tras una situación que marcó un antes y un después en su vida.

Ángeles Morales junto al doctor Robinson, quien la operó tras el accidente. Fotografía: Cortesía Ángeles Morales. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Modelo Ángeles Morales enfrenta dura recuperación tras accidente que la tuvo en boca de todos