Montserrat del Castillo se hizo un procedimiento médico al que muchos le arrugan la cara

Montserrat del Castillo confirmó que gracias a Dios todo salió bien y que, como dicen, fue más el susto. (Instagram)

Montserrat del Castillo midió su valentía este martes al hacerse un procedimiento médico al que mucha gente le tiene terror.

La guapísima presentadora de canal 7 reconoció que también tenía miedo de hacerse el examen, pero lo dejó de lado y al final todo salió bien.

Del Castillo madrugó este martes porque tuvo la cita para una gastroscopia, procedimiento al que mucha gente le arruga la cara porque dicen que se siente feillo, ya que le ingresan un aparato al estómago, a través de la boca, en busca de anormalidades.

Montse contó que la anestesiaron y que no sintió nada, pues estaba en un sueño profundo del que lamentó despertar.

“Me fue muy bien. Me siento muy feliz, contenta y complacida porque estaba asustada. Nunca me habían hecho una, pero gloria a Dios todo salió bien. Estoy muy feliz con el procedimiento, con la doctora, me explicaron todo, nada del otro mundo. Me dormí riquísimo”, contó la modelo y empresaria.

La presentadora de De boca en boca dijo que lo único malo fue que, tras la dormida que se pegó, se tuvo que levantar para continuar con su día.

Montserrat del Castillo se hizo una gastroscopia. (Instagram)

“Si usted tiene que hacerse una (gastroscopia) ni lo piense. No es ni lo que se imaginan que es. Es riquísimo más bien dormir un ratito así”, continuó.